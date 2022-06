X-Frame, il supporto universale per smartphone di SHAD

Siamo sempre più dipendenti dagli smartphone anche quando ci muoviamo in sella alle nostre moto, soprattutto per consultare le mappe del navigatore. Eppure, le case stentano a provvedere a quella che è sempre più un’esigenza diffusa, e per trovare dei buoni supporti occorre rivolgersi a specialisti come SHAD.

Shad X-Frame, supporto universale per moto

VA CON TUTTI I TELEFONI La casa spagnola ha appena presentato X-Frame, il suo nuovo supporto universale per smartphone che permette di fissare rapidamente il proprio telefono al manubrio - o allo specchietto - della moto con il meccanismo Quick Click System. Le sue misure lo rendono compatibile con la maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio, supportando telefoni che vanno da 135x65 mm a 180x90 mm (per intenderci, un iPhone 13 misura 159 x 75 mm, e un Samsung Galaxy S22 171 x 146 mm).

SICURO A 360° Disponibile nella versione per manubrio (adatto quindi anche per quad e bici, oltre che per le moto) e per specchietto, dispone di accessori come gli estensori M8 e M10. Il sistema di montaggio consente la rotazione completa di 360º del telefono, così da adattarlo alle esigenze dell'utilizzatore, che può usarlo in modalità orizzontale o verticale. Le regolazioni possono anche essere modificate anche indossando i guanti. Il supporto X-Frame comprende inoltre una rete di gomma e una cinghia di sicurezza per assicurare che lo smartphone non si muova lungo qualsiasi percorso. A quesro si aggiunge anche una superficie di contatto in gomma, che protegge il dispositivo dalle vibrazioni.

QUANTO COSTA Shad X-Frame ha un prezzo consigliato al pubblico di 39,90 euro, sia per la versione da manubrio che da specchietto.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/06/2022