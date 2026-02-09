Ciclistica affilata? Mai come quella della Suzuki Katana taglia-pizza!

Avanti, quante volte vi siete trovati nella situazione di dover fare un regalo ad un vostro amico motociclista con un budget risicatissimo? La soluzione potrebbe essere a oriente... estremo oriente, per la precisione in Giappone, dove l'estro e la fantasia spesso non mancano. L'ultimo esempio è una riproduzione della leggendaria Suzuki Katana (no, non l'ultima, ma quella storica degli anni '80) per tagliare la pizza. Kitsch o geniale? Sta a voi dirlo.

Ciclistica affilata per la Katana, a prova di cornicione

Suzuki Katana taglia-pizza in ''azione''

Spesso nelle nostre recensioni parliamo di ciclistica ''affilata'', un vero bisturi, insomma figure retoriche che stanno a dire che la moto è precisa e maneggevole, quasi tagliente per quanto è efficace nell'incidere traettorie precise sull'asfalto. Ecco, in Giappone ci hanno preso in parola, traformando la ruota anteriore di una Suzuki Katana in una perfetta rotella taglia-pizza. Il gadget è proposto su un sito e-commerce nipponico al prezzo di 2.640 yen (ovvero 14,22 euro), il modellino è disponibile in colore argento o rosso ed è fornito di una sorta di cavalletto per la ruota anteriore in modo da poter esporlo come soprammobile quando non viene inutilizzato. Non temete per la spedizione, nonostante la distanza considerevole dal Giappone, il taglia-pizza può arrivare senza problemi - ovviamente con un sovrapprezzo per la spedizione intercontinentale - anche in Italia. ''Scusa, hai finito con la Katana? Vorrei tagliarmi una fetta di pizza!''.

Suzuki Katana, oggetto di culto... anche in mattoncini

Richard Hammond mostra la sua strepitosa collezione di moto, tra le quali una splendida Suzuki Katana

La Suzuki Katana da noi non ha riscosso probabilmente il successo che ci si sarebbe aspettati, nonostante rimanga ingamma e senza sconti, eppure in Giappone (e non solo) è diventata un vero e proprio oggetto di culto. Due esempio ad avvalorare la tesi: nella collezione di moto del famoso presentatore TV Richard Hammond c'è una Katana e la maxi naked nipponica è stata anche protagonista di un set LEGO a lei dedicato.

