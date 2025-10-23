Richard Hammond (Top Gear, Drive Tribe) mostra la sua strepitosa collezione di moto: ecco il video!

Sportive, retrò, storiche, iconiche. Pensa a un qualunque modello significativo: è molto probabile che ci sia

Hai mai immaginato di possedere una collezione di moto da sogno? O una collezione da sogno di moto? Domanda scontata. Sono pochi i fortunati che possono permettersi di realizzare un così bel desiderio e uno di questi è Richard Hammond, il famoso conduttore di programmi di motori ultra noti quali Top Gear e Drive Tribe. Proprio sul canale YouTube di Drive Tribe, Hammond ha di recente mostrato la sua strepitosa collezione. Trovi il video qui sotto.

Per prima noterai la lunga e variegata fila di BMW. Hammond inizia il tour mostrando una BMW R90S della metà degli anni Settanta. Subito dopo rivela una splendida Kawasaki ZXR750, la versione stradale della moto con la quale Scott Russel vinse il Campionato Mondiale Superbike nel 1993.

Richard Hammond mostra la sua strepitosa collezione di moto, tra le quali una splendida Suzuki Katana

Sempre in tema di supersportive viene svelata una spettacolare Suzuki GSX-R1100. Si passa poi alla “zona Ducati”, che include due esemplari della iconica 916. Uno di questi è una 916 Carl Fogarty SPS in edizione limitata, la numero 114 delle 202 realizzate.

Stai pensando: Hammond ci farà sentire come suona quella moto, vero? E, sì, hai indovinato. Nel video accende diverse moto, inclusa la già citata GSX-R1100.

Oltre alle varie Kawasaki, BMW, Ducati e Suzuki, nella collezione compaiono anche una Indian FTR 1200 – recentemente uscita di produzione – una Brough Superior, una Royal Enfield Interceptor, una Suzuki Katana degli anni Ottanta e una affascinante Norton café racer.

La collezione di moto di Richard Hammond: il video

