Rifatevi gli occhi, la collezione di auto più ricca della storia è a portata di click

Sono passati pochi giorni da quando, domenica scorsa, due account Instagram hanno iniziato a postare foto, descrizioni e commenti di quella che è forse la più grande e segreta collezione d’auto della storia. Di certo, i bene informati sanno di cosa stiamo parlando, ovvero della raccolta di migliaia di modelli appartenente alla famiglia reale del Brunei. Oggi, però, quell’assortimento di Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Porsche, Lotus, Mercedes e chi più ne ha più ne metta, è diventata di dominio pubblico. Insomma, una specie di scrigno aperto agli occhi di chiunque.

Collezione Sultano del Brunei: la raccolta di supercar uniche compare su InstagramSCARSE INFORMAZIONI FINO A OGGI La collezione è stata tenuta nascosta per anni, fatta eccezione per rare immagini che circolano qua e là sul web, ma ora tutti possono vederla. Attenzione, queste foto sono state scattate tutte nei primi anni del 2000, quindi stiamo osservando la collezione così com'era circa 20 anni fa. Chissà oggi come sarà stata aggiornata. Per quanto è dato sapere dalle informazioni che arrivano dalla stampa straniera, le immagini erano in possesso di un ristretto gruppo di conoscenti finché un diverbio ha spinto uno dei membri a renderle pubbliche. La collezione è stata accumulata dal principe Jefri Bolkiah e da suo figlio nel corso degli anni '90. Jefri è stato poi scoperto a sottrarre miliardi di dollari da fondi privati ​​e sovrani e come parte del risarcimento, una grossa parte della collezione è stata ceduta. Alcune auto della collezione sono state infine messe in vendita, ma in assenza di notizie certe sappiamo poco e niente su dove siano finite queste auto.

Collezione Sultano del Brunei: la Bentley Dominator, un SUV mai visto primaESEMPLARI COSTRUITI SU RICHIESTA La flotta era ampiamente conosciuta poiché include molti modelli realizzati su misura, tra cui veicoli commissionati esplicitamente ed esclusivamente per lo stesso Sultano. Uno degli esempi più degni di nota è stata la Bentley Dominator. Questo primo SUV, per esempio, ha anticipato la Bentayga di molti anni. Ma se questo non vi impressiona, che ne dite di una Ferrari 456GT Station Wagon? Provate a entrare in un concessionario del Cavallino Rampante e chiedere una macchina del genere... Infine, la Bugatti EB 110SS del 1993 è una delle quattro consegnate al Sultano e l'unica con quella esclusiva livrea anni '90 che vedete nella raccolta immagini. E questo è uno dei tre esemplari che, a quanto si dice, rimangono nella collezione.

Collezione Sultano del Brunei: la Ferrari 456GT station wagon vista da dietroBASTA UN CLIC PER APRIRE IL FORZIERE Ma ora, veniamo al dunque. Se queste auto vi hanno solleticato l’interesse, sappiate che ce ne sono decine altre su due profili: brunei_cars_2001 e taffy_c_s_145. E il primo account ha condiviso un collegamento di Google Drive sulla collezione. Si tratta di circa un gigabyte di materiale suddiviso per marca e modello. Tuttavia, è difficile dire se rappresenti l'intera raccolta, poiché molte auto sono apparentemente vendute, ma è senza dubbio la panoramica più ampia che il pubblico abbia mai avuto a disposizione. In realtà è piuttosto surreale da navigare perché, come abbiamo detto, alcune di queste auto non erano note fino ad ora. Cliccando sulle sottocartelle che descrivono strane Bentley rimodellate con nomi “esotici” come ''Buccaneer'' e ''Imperial'', è difficile immaginare cosa vi mostreranno le immagini e questo rende il tutto ancora più emozionante. Una cartella intitolata ''AA Unknown Exotic Car'' porta a nientemeno che un esemplare del concept BMW Nazca M12 del 1991, disegnato da Italdesign. Insomma, con un po’ di pazienza e tanta voglia di scoprire, potreste imbattervi in una ricchissima biblioteca per intenditori. Tanto ricca da perdere il senso del tempo, per quanto vi terrebbe con gli occhi attaccati allo schermo del computer.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/11/2024