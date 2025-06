F1 - Il film: la vera collezione d'auto di Sonny Hayes (Brad Pitt)

In occasione del lancio di F1: The Movie, che vede Brad Pitt protagonista nei panni di Sonny Hayes, vale la pena di sbirciare nel garage dell'attore per scoprire quali auto vi tenga custodite. Ecco una selezione delle vetture possedute, attualmente o in passato, da Brad Pitt. Le specifiche si riferiscono ai modelli base della gamma USA.

Specifica Dettaglio Motore 2.0 L turbo a 4 cilindri Potenza 261 CV Coppia 370 Nm 0-100 km/h 6,7 secondi

L’Audi Q7 è una scelta discreta per chi, come Pitt, ha spesso la necessità di evitare l’attenzione. Comoda e spaziosa, permette di confondersi nel traffico di Los Angeles senza attirare sguardi indiscreti. Probabilmente è la sua auto più utilizzata per la vita quotidiana.

Jeep Grand CHerokee 1994: Brad Pitt la acquistò dopo il successo di Intervista col Vampiro

Specifica Dettaglio Motore 4.0L a 6 cilindri Potenza 185 CV Coppia 305 Nm 0-100 km/h 7,9 secondi

Dopo il successo di Intervista col Vampiro e Vento di Passioni, Pitt acquistò una Jeep Grand Cherokee di prima generazione, quella lanciata nel 1994. Oggi, pur modernizzando il suo parco auto, si dice continui a guidare le versioni aggiornate di quel modello, inclusa la potente Trackhawk sovralimentata.

Tesla Model S

Specifica Dettaglio Motori Elettrici (AWD) Potenza 762 CV Coppia 1.074 Nm 0-100 km/h 2,25 secondi

Quando la Tesla Model S era la regina di Hollywood, Pitt non si è fatto mancare la P100D. Una delle elettriche più veloci sul mercato. Tuttavia, con l’allontanamento dell’élite hollywoodiana da Elon Musk, non è chiaro se la possieda ancora.

Specifica Dettaglio Motore 6.2L V8 Potenza 455 CV Coppia 617 Nm 0-100 km/h 4 secondi

Ogni collezione che si rispetti comprende almeno una muscle car. Pitt ha scelto una Camaro SS, che negli USA è apprezzata per la sua maneggevolezza. Chissà se a Sonny Hayes hanno mai fatto provare un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio?

Specifica Dettaglio Motore 6.0L V12 Potenza 260 CV Coppia 389 Nm 0-100 km/h 9,5 secondi

Pioniera delle auto a idrogeno, BMW nel 2007 presentava la Serie 7 Hydrogen, che non ha mancato di catturare l'attenzone di chi voleva trasmettere un'immagine green: a qualunque costo. Alimentata sia a idrogeno sia a benzina, è stata scelta da diverse celebrità, tra cui Leonardo DiCaprio, Edward Norton e Will Ferrell. Gente che evidentemente può mandare qualcun altro a cercare un distributore quando resta a secco.

Aston Martin Vanquish

Specifica Dettaglio Motore 6.0L V12 Potenza 568 CV Coppia 630 Nm 0-100 km/h 3,8 secondi

Scelta non banale e di grande stile, per chi cerca una supercar, la Aston Martin Vanquish ha conquistato anche Brad Pit, con la sua edizione speciale Carbon Black. Forse facendo leva sul fascino di James Bond, visto che il marchio inglese è da sempre legato a doppio filo alla saga di 007. Un personaggio che Pitt non ha interpretato (ancora?).

Specifica Dettaglio Motore 5.2L V10 Potenza 562 CV Coppia 550 Nm 0-100 km/h 4 secondi

L’Audi R8 Spyder è un'altra delle auto ad aver conquistato il grande schermo, guidata da Ironman Robert Downey Jr. Dopo la Porsche 911, rappresenta un buon equilibrio tra prestazioni da supercar e utilizzo quotidiano grazie anche alla trazone integrale che ha caratterizzato gran parte della produzione (qui la prova dell'Audi R8 Plus).

Bentley Continental GT Speed 2024

Specifica Dettaglio Motore 6.0L W12 biturbo Potenza 650 CV Coppia 900 Nm 0-100 km/h 3,5 secondi

La Continental GT è da sempre simbolo di lusso britannico. Pitt ha scelto la versione con il più potente motore W12: il più caratteristico per il modello.

Lamborghini Aventador

Specifica Dettaglio Motore 6.5L V12 Potenza 691 CV Coppia 687 Nm 0-100 km/h 2,8 secondi

L’Aventador è l’emblema dell’eccesso automobilistico: scelta anche da Bruce Wayne/Batman/Christan Bale proprio per un'entrata in scena all'insegna della teatralità. Per la sua collezione, Pitt ha fatto la scelta audace di preferire Lamborghini a Ferrari, del resto: «Chi vuole sembrare qualcuno compra una Ferrari, chi è già qualcuno compra una Lamborghini», disse Frank Sinatra quando gli consegnarono la sua Miura arancio metallizzato.

L’auto APXGP, creata per F1: The Movie, non è una vera monoposto di Formula 1, ma un modello F2 modificato da Mercedes per sembrare una vettura di F1, con tanto di loghi ufficiali degli sponsor, che hanno dovuto pagare per comparire nel film. La scelta di modificare una F2 è stata fatta per permetterne l'utilizzo, visto che la preparazione per poter far guidare una vera Formula 1 agli attori sarebbe stata proibitiva. Costruita su telaio Dallara, questa replica ha girato realmente in pista con le monoposto ufficiali. La includiamo nella rassegna perché è passata davvero per le mani di Brad Pitt, senza però avere la conferma che al termine delle riprese l'attore abbia potuto tenersela.

