Keanu Reeves: la collezione di moto della star di Matrix Resurrection

Nei botteghini il film Matrix Resurrection – quarto capitolo della saga – è senza alcun dubbio tra i più attesi di questo inizio di 2022, una cosa che forse non tutti sapranno è che la sua iconica star Keanu Reeves è un vero appassionato di moto e anche qualcosa in più: il nativo di Toronto è co-fondatore del brand ARCH Motorcycle, un marchio specializzato nella realizzazione di vere e proprie moto sartoriali. Ma andiamo con ordine.

GLI ALBORI Keanu Reeves, in una recente intervista a GQ, ha spiegato l’origine della passione per le due ruote, ammettendo che il colpo di fulmine scattò durante le riprese di un film a Monaco di Baviera. Una sua collega guidava una moto da enduro e lui, fatto ritorno a Los Angeles, ne acquistò subito una: una Kawasaki 600 da enduro, ma come immaginabile, quella non rimase la sua unica moto. A stretto giro arrivo anche una Norton Commando 850 (1973 Mk2A) che ancora fa parte della sua collezione, una delle preferite in assoluto dell’attore. Sul grande schermo lo abbiamo visto in sella anche in“John Wick 3” (una Yamaha MT-09), ma anche in “Chain Reaction” (una Harley-Davidson) e in “My own Private Idaho” (ancora Norton).

John Wick 3: Reeves e gli inseguimenti sulla Yamaha MT-09

LE ALTRE E LA PISTA Reeves ha posseduto nel corso della sua vita da motociclista una Suzuki GS1100E, Suzuki GSX-R750, BMW R75/6 (1974), Kawasaki KZ 900, Harley-Davidson Shovelhead (1984) e tante altre che ha acquistato e venduto durante le riprese fuori casa. L’adrenalina è spesso presente nei suoi film e dove cercarne di “buona qualità” se non in pista? Keanu ama la sensazione delle velocità che riescono a fornire le supersportive, motivo per cui spesso si reca in pista con i suoi amici e gira con una Kawasaki ZX-10R, non la più estrema ma certamente tra le più adatte per ospitare il suo 1,86 m di altezza. Tra i cordoli Reeves ci porta anche le sue Arch e spesso si è fatto pizzicare in sella anche a qualche Ducati.

LA MOTO DI MATRIX A proposito di moto di Borgo Panigale, nell’ultimo capitolo ci sarà una Scrambler ma quella iconica del film è la 998 verde guidata da Trinity in Matrix Reloaded. Quella moto fu motivo di accese discussioni tra Ducati e la Warner Bros per la sua colorazione fuori dalle canoniche tinte, ma alla fine - anche convinti dall’enorme successo della pellicola nelle sale - ne fu addirittura una serie limitata dedicata. Quella del film è custodita da Reeves nel suo garage.

LA ARCH MOTORCYCLES La star di Hollywood nel 2017 è diventato co fondatore del brand ARCH al fianco dell’amico designer e customizzatore Gard Hollinger. Le sue creazioni spaziano da una Power cruiser GT fino ad una moto futuristica ancora in fase di prototipo. Tutte sono accomunante da motori S&S – V-Twin americani – e componentistica al top come sospensioni Öhlins, accessori Rizoma e cerchi in carbonio BST. I più attenti le ricorderanno esposte a EICMA 2017 una vetrina che da lustro. I rumors dicono che ci sia in programma il quarto capitolo della saga di John Wick… chissà se Reeves riuscirà a fare inserire ulteriori scene in sella ad una moto.