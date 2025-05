F1, nel nuovo trailer (in italiano) Brad Pitt sorpassa Charles Leclerc!

La Warner Bros ha rilasciato l'ultimo trailer in italiano del film "F1 - The Movie" di Joseph Kosinski con Brad Pitt, Damson Idris e Javier Bardem

La Warner Bros ha lanciato il nuovo trailer italiano di ''F1'', il kolossal ambientato nel mondo della Formula 1 che debutterà nei cinema della Penisola il 25 giugno 2025. Piccolo spoiler: Brad Pitt si prende la scena superando la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un piccolo, ma decisivo, errore nella sequenza ad alta tensione, ambientata sulla pista di Abu Dhabi. Nel dettaglio: il pilota interpretato dalla star hollywoodiana approfitta di un'indecisione del ferrarista alla curva 5 per beffarlo in staccata, proprio nel punto simbolo del discusso epilogo iridato del 2021.

La magia degli effetti speciali incontra il vero paddock

Girato a stretto contatto con il vero mondo della Formula 1, ''F1'' porta sul grande schermo un realismo mai visto prima nel cinema sportivo. Merito di una produzione mastodontica, che ha permesso alla troupe di Joseph Kosinski – regista già celebrato per ''Top Gun: Maverick'' – di accedere direttamente alle piste e ai box durante i Gran Premi delle ultime due stagioni. Le immagini spettacolari, ottenute combinando riprese reali con effetti visivi di ultima generazione, mostrano anche momenti ambientati all'interno del quartier generale della McLaren a Woking, trasformato nella base operativa dell'immaginaria scuderia APXGP.

La storia di Sonny Hayes: un ritorno carico di adrenalina

Al centro della narrazione troviamo Sonny Hayes, un ex talento delle corse interpretato da Brad Pitt, che decide di tornare nel circus della F1 dopo tre decenni di assenza. Il suo ritorno non è solo una sfida personale, ma anche l'ultima speranza per la squadra APXGP, travolta da risultati disastrosi e crisi interne. A offrirgli questa chance è Ruben Cervantes, figura interpretata da Javier Bardem, che ha bisogno di un veterano esperto per salvare la scuderia dal baratro. Il ritorno in pista porta Sonny a scontrarsi, sia in pista che fuori, con il giovane e irriverente Joshua Pearce, una promessa del volante interpretata da Damson Idris.

Un cast stellare e una colonna sonora d'eccezione

Oltre alla presenza scenica di Brad Pitt, il film vede coinvolte altre celebrità di primo piano. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, figura infatti tra i produttori esecutivi, garantendo autenticità e credibilità al racconto. Non mancano nel film apparizioni speciali di star della Formula 1 reale come Max Verstappen, Fernando Alonso, Carlos Sainz e lo stesso Charles Leclerc, che appaiono in alcune sequenze inedite girate nel cuore del paddock. La musica del film, altro elemento chiave per immergere lo spettatore nell'atmosfera delle corse, porta la firma della popstar Ed Sheeran, che ha composto la colonna sonora originale. Presentata ufficialmente durante il weekend del GP di Miami, la soundtrack promette di aggiungere ulteriore pathos alle adrenaliniche sequenze in pista.

Un secondo trailer ancora più spettacolare

Dopo aver già stupito il pubblico con un teaser ad alta velocità presentato nel corso del Super Bowl 2025, la produzione ha svelato un secondo trailer ufficiale che regala nuove sequenze mozzafiato, disponibili anche nella versione doppiata in italiano. Con una durata di circa due minuti e mezzo, il trailer mostra un mix di azione, emozioni e rivalità, culminando nella già citata scena del sorpasso di Pitt sulla Ferrari di Leclerc. La combinazione di star del cinema, piloti reali e riprese girate direttamente sul campo rendono ''F1'' uno dei film sportivi più attesi degli ultimi anni. Gli appassionati potranno viverlo sul grande schermo a partire da mercoledì 25 giugno 2025, data ufficiale di uscita nelle sale italiane.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/05/2025