Bernie Ecclestone vende la sua collezione, vi interessa una Formula Uno?

L'ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone ha deciso di mettere in vendita la sua straordinaria collezione di 69 auto storiche da competizione, tra cui numerose Formula Uno per un valore complessivo stimato di oltre 100 milionidi dollari. Il magnate britannico ha tenuto la sua collezione nascosta da occhi indiscreti per decenni, ma ha appena incaricato gli esperti di Tom Hartley JNR di vendere ogni singola auto di sua proprietà. Si pensa che questa sia la più bella collezione di auto da Gran Premio e F1 al mondo, e alcuni modelli sono di proprietà di Ecclestone da oltre mezzo decennio.

Collezione Bernie Ecclestone: valore stimato complessivo di oltre 100 milioni di dollariUNA RACCOLTA RIMASTA (QUASI) SEGRETAMolte di queste auto non sono mai state viste da quando le ha acquistate nel corso degli anni e delle 69 incluse nella collezione, 30 sono Brabham, poiché Ecclestone ne è stato il proprietario dal 1972 al 1988 e possiede almeno un esemplare di ogni auto da lui costruita. Tra queste, quella del 1981 guidata da Nelson Piquet e la BT46B Fan Car guidata da Niki Lauda al Gran Premio di Svezia del 1978. La collezione di Ecclestone comprende anche 17 iconiche Ferrari. Una di queste è la Dino 246, che è stata guidata da Phil Hill, Richie Ginther, Tony Brooks e Wolfgang von Trips, prima di essere guidata da Mike Hawthorn alla vittoria nel campionato del 1958.

Collezione Bernie Ecclestone: la raccolta comprende pezzi unici e persi di vista da tempoIN VENDITA ANCHE LA PRIMA FERRARIIl 94enne sta anche vendendo la Ferrari 375 F1 guidata da Alberto Ascari ai Gran Premi d'Italia e di Germania. L'auto è particolarmente speciale in quanto è la prima Ferrari in assoluto ad aver ottenuto una vittoria in una gara di F1 e ha recentemente subito un restauro durato due anni. E fa anche parte della collezione Una Ferrari F2002 del 2002 guidata da Michael Schumacher e Rubens Barrichello e che ha ottenuto tre vittorie in gara.

Collezione Bernie Ecclestone: il magnate britannico monetizza la sua favolosa raccoltaSOLO IL MEGLIO PER IL BOSS''Colleziono queste auto da più di 50 anni e ho sempre acquistato solo il meglio di ogni esemplare'', ha descritto Ecclestone. ''Mentre molti altri collezionisti nel corso degli anni hanno optato per auto sportive, la mia passione è sempre stata per le auto da Gran Premio e di Formula 1. Una vettura da Gran Premio e in particolare una vettura di Formula 1 è molto più importante di qualsiasi auto da strada o di qualsiasi altra forma di auto da corsa, poiché è l'apice dello sport e tutte le auto che ho acquistato nel corso degli anni hanno storie di gare fantastiche e sono rare opere d'arte''. E ha concluso: ''Amo tutte le mie auto, ma è giunto il momento per me di iniziare a pensare a cosa ne sarà di loro se non ci fossi più, ed è per questo che ho deciso di venderle. Dopo averle collezionate e possedute per così tanto tempo, vorrei sapere dove sono andate e non lasciare che sia mia moglie a doversene occupare se non ci fossi più''. Signori, la parola a voi. Pronti per le offerte?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/12/2024