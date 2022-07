Momodesign e Dainese, partnership per abbigliamento e accessori

Le due aziende insieme per la creazione di una nuova gamma di abbigliamento, calzature, caschi e accessori per la mobilità urbana (e non solo)

Nuova partnership per Momodesign, che ha annunciato qualche giorno fa l’inizio di una collaborazione con il Gruppo Dainese per la creazione di una nuova gamma di abbigliamento, calzature, caschi e accessori dedicati ai motociclisti che si muovono in città e fuori dalle aree urbane, ma anche a chi si sposta in bicicletta oppure con i monopattini (magari proprio quelli di Momodesign).

Momodesign e Dainese, nuova collaborazione per accessori e abbigliamento moto

LA COLLEZIONE La collezione sarà disegnata dal centro stile Momodesign, progettata e realizzata da Dainese: unirà competenze, tecnologie e materiali evoluti di Dainese allo stile caratteristico e moderno di Momodesign. I prodotti saranno poi disponibili presso i negozi Dainese di tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati.

LE DICHIARAZIONI “L’innovazione e lo stile sono da sempre alla base della strategia di Momodesign”, ha dichiarato Paolo Cattaneo, Amministratore Delegato di Momodesign. “Siamo orgogliosi di poter collaborare con Dainese, una realtà leader a livello mondiale che saprà conferire ancora più valore alla nostra identità con un’evoluzione del brand a livello internazionale. Ho sempre avuto una visione chiara del nostro marchio e del suo Dna unico: e ora questa collaborazione permetterà a Momodesign di esprimere tutto il suo potenziale. È una visione che si traduce in un’idea di futuro, dove la mobilità urbana sarà sempre più importante e i giovani i grandi protagonisti. In un momento storico così particolare dove la mobilità urbana rappresenta un’opportunità di sviluppo e le aspettative del consumatore evolvono a un ritmo incessante, è fondamentale la collaborazione con Dainese, che vanta una cultura dell’innovazione, della sperimentazione e della sicurezza. Metteremo il 100% del nostro impegno in questo progetto, grazie alla competenza del nostro team e all’expertise del Centro Stile''.

“Dainese e Momodesign condividono un obiettivo comune: diffondere il design e la qualità italiana nel mondo, supportando le sfide della mobilità urbana moderna”, ha aggiunto Cristiano Silei, Amministratore Delegato del gruppo Dainese. “Accolgo con estremo entusiasmo la partnership con questo prestigioso marchio e sono sicuro che i nostri brand, accomunati da valori condivisi, andranno ad arricchire ulteriormente la gamma offerta ai nostri clienti”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/07/2022