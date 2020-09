ESPERIENZE A 360° Dainese e Valentino Rossi sono un connubio storico come pochi altri. La Casa di Molvena e il Pilota di Tavullia sono legati da una partnership ultraventennale, tanto che l’uno deve - parzialmente - merito dei propri successi all’altro. Da semplice produttore di abbigliamento tecnico, Dainese si è cimentata nel mondo delle “experiences” sulle due ruote: dai viaggi in Islanda fino ai corsi in pista con i piloti della VR46 Academy. Ed è proprio con Valentino Rossi che è nata l’ultima iniziativa chiamata “Flat Track Master”.

TRA MUSEI E TERRA BATTUTA L’esperienza firmata Dainese porterà i partecipanti a vivere a tutto tondo l’esperienza del flat track nel Ranch di Valentino Rossi che, nel corso dei due giorni, si allenerà insieme agli allievi della VR46 Academy sotto gli occhi dei presenti insieme. Con loro sarà possibile scambiare opinioni e chiedere consigli con i piloti a fine sessione, per poi mettere in pratica quanto consigliato. Ovviamente non si guarderà e basta: i partecipanti seguiranno dei corsi teorici e pratici, con tecnici Federali, che si svolgeranno proprio nel Ranch di Valentino Rossi. Non solo guida, ma anche spazio alle visite del museo Marco Simoncelli oppure alla sede della VR46 e al Fan Club di Valentino Rossi a Tavullia.

DI COSA SI TRATTA Il flat track è ormai una disciplina sempre più praticata in allenamento dai piloti della MotoGP e dai professionisti. Controllare la moto su un fondo di scarsa aderenza è il miglior modo per creare un vero e proprio feeling con essa. L’uso del gas, dei freni e del cambio in questa circostanza è propedeutico anche all’utilizzo della moto su strada in qualsiasi contesto: dalla città ai passi di montagna. Dainese metterà tutti nelle migliori condizioni per imparare una nuova disciplina con il massimo della sicurezza e del divertimento.

COSTI E CONDIZIONI Il corso è destinato ai motociclisti con una buona esperienza in fuoristrada, nel caso il partecipante non disponesse dell’adeguata esperienza non potrà prendere parte alle lezioni. In quest’ultimo caso, non è previsto alcun rimborso del costo d’iscrizione. Il prezzo per partecipante è di 2.399 euro mentre è di 999 euro il costo per l’eventuale accompagnatore.

DAINESE FLAT TRACK MASTER: IL PROGRAMMA

SABATO 03 OTTOBRE 2020

09.30 Visita museo Marco Simoncelli

11.00 Visita sede VR46

12.30 Visita Fan Club Valentino Rossi

13.30 Pranzo a Tavullia al Ristorante da Rossi

14.30 Flat Track Dainese Master Camp

16.00 Valentino e VR46 Academy training

19.30 Cena al Ranch

DOMENICA 04 OTTOBRE 2020

10.00 Flat Track: Dainese Master Camp

13.00 Pranzo al Ranch

14.30 Flat Track: Dainese Master Camp

17.00 Consegna attestati

18.00 Rientro in Hotel