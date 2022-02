MomoDesign, stile e sicurezza per i suoi primi monopattini elettrici

Difficile resistere alla tentazione di lanciarsi nell’affollato mondo dei monopattini elettrici (non perdetevi a nostra sfida video tra sei modelli per la città), uno dei settori in maggior crescita in questo periodo così complicato per il mondo dei motori (elettrici e non). Ecco quindi le novità presentate da Momodesign, pensate per chi si vuole muovere con lo stile unico che da sempre caratterizza i prodotti dell’azienda milanese.

MOMODESIGN EVO 9

Momodesign: il monopattino Evo 9

Design essenziale e pulito per il primo monopattino di MomoDesign, con pedana lunga e sottile, un comodo appoggio per il piede sulla ruota posteriore e ruote da 8,5” con camera d’aria, la soluzione migliore per assorbire le asperità delle strade cittadine. Motore da 400W, autonomia fino a 25 km, e tempo di ricarica di 4 ore.

Momodesign: il monopattino Evo 9, piegato

ANTIFURTO Utile il meccanismo di sicurezza con chiave NFC (l’abbiamo visto solo su Ducati Pro-Evo III), che sblocca il motore del monopattino. Volendo si può optare per un adesivo da applicare sullo smartphone, e usare direttamente quello per lo sblocco. In previsione dell’introduzione delle nuove normative sulla circolazione dei monopattini, inoltre, l’Evo 9 monta già gli indicatori di direzione. Il monopattino è inoltre predisposto per funzionare con il sistema integrato di mobilità Momodesign, con il casco che gestisce frecce, stop e hazard.

Momodesign: il monopattino Evo 9, vista di 3/4 anteriore

SCHEDA TECNICA MOMODESIGN EVO 9

Motore 400 W Batteria 270 Wh Autonomia 25 km Ruote 8,5”, camera d’aria Freni Disco Velocità 6 km/h, 20 km/h, 25 km/h Luci Anteriore, posteriore Dotazione Frecce, NFC, cruise control, display Colori Silver, Grigio, Militare, Antracite (Bianco e Giallo solo online) Prezzo 499 euro

MOMODESIGN REVO 11

Momodesign: il monopattino Revo 11

Design decisamente insolito, invece, per il secondo modello presentato da MomoDesign: linee tese, ingombranti, quasi robotiche, con il piantone di grandi dimensioni (che integra la batteria estraibile). Quando si piega, la ruota anteriore si solleva come nei Segway Ninebot. E se non vi basta la linea così originale, sappiate che la pedana dispone di un sistema di illuminazione.

Momodesign: il monopattino Revo 11, vista laterale

SICURO Tra le caratteristiche di spicco del Revo 11 segnaliamo le ruote piene da 10”, abbinate agli ammortizzatori anteriore e posteriore, e i doppi fari anteriori e posteriori per il massimo della visibilità durante gli spostamenti di sera. I freni sono a disco, con l’aggiunta del sistema di recupero dell’energia. Come l’Evo 9 anche in questo caso il motore è da 400 W, e l’autonomia dichiarata di 25 km.

Momodesign: il monopattino Revo 11, vista della pedana e delle luci anteriori

SCHEDA TECNICA MOMODESIGN REVO 11

Motore 400 W Batteria 270 Wh, estraibile Autonomia 25 km Ruote 10” Air Free Freni Disco, KERS Sospensioni Anteriore, posteriore Velocità 6 km/h, 20 km/h, 25 km/h Telaio Magnesio Luci Anteriore, posteriore Dotazione Cruise control, display Colori Antracite/Nero, Bianco/Nero Prezzo 599 euro

POST-VENDITA E ASSISTENZA La distribuzione in tutta Europa è affidata a Concorde, specializzata in prodotti di elettronica, mentre il servizio post-vendita è nelle mani degli esperti di Telcar.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/02/2022