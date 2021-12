Aprilia eSR2 Evo, l’anima sportiva dei monopattini elettrici

Dopo l’eSR2 presentato qualche mese fa, Aprilia non si ferma e si prepara al debutto del nuovo eSR2 EVO. Come dice il nome stesso, si tratta di un’evoluzione del modello precedente dal punto di vista delle prestazioni assolute. Anche in questo caso il monopattino è sviluppato con la collaborazione degli specialisti di MT Distribution (che producono anche - tra gli altri - i monopattini di Ducati, Lamborghini, VR46 e Pininfarina).

Aprilia eSR2 Evo, il nuovo monopattino elettrico: il posteriore

COME CAMBIA Le novità principali sono, come si dice da queste parti, sotto il cofano: cambia il motore, innanzitutto, un potente brushless da 500 W con potenza di picco di 700 W per le situazioni in cui serve maggiore energia, per esempio nelle salite. Cresce di dimensioni anche la batteria, che raggiunge ora la ragguardevole capacità di 691 Wh, capace di assicurare - nelle condizioni ideali, e con velocità limitata a 20 km/h - un’autonomia di ben 50 km. Senza voler puntare per forza a distanze olimpiche, è un valore più che sufficiente per muoversi tutti i giorni, anche per diversi chilometri, senza preoccupazioni.

Aprilia eSR2 Evo, il nuovo monopattino elettrico: la sospensione posteriore

VIAGGI PIÙ CONFORTEVOLI Le altre modifiche riguardano il comfort di marcia, che sui monopattini tende a essere sempre piuttosto esiguo: il eSR2 Evo monta sospensioni anteriori e posteriori (a molla), aiutate nel loro lavoro dalle grandi ruote da 10” con pneumatici con camera d’aria. C’è il rischio di forare, è vero, ma rappresentano pur sempre la soluzione migliore per viaggiare - relativamente - comodi. Alla sicurezza pensano i fanali a LED davanti e dietro, sotto la pedana, e i tanti elementi ad alta visibilità sul telaio. Il freno a tamburo anteriore è accoppiato a quello elettronico posteriore, con recupero dell'energia cinetica.

Aprilia eSR2 Evo, il nuovo monopattino elettrico: la sospensione anteriore

NON MANCA LA APP L’eSR2 di Aprilia monta un grande display LCD sul manubrio, dove sono riportate le principali informazioni di viaggio. Molto utile la app - sviluppata da Italdesign - che connette il monopattino allo smartphone, per monitorare con maggior precisione i parametri del mezzo, e memorizzare la posizione in cui è stato parcheggiato l’ultima volta.

Aprilia eSR2 Evo, il nuovo monopattino elettrico: il manubrio

PREZZO Aprilia eSR2 Evo sarà disponibile a partire dal prossimo 10 dicembre nei canali della grande distribuzione, nei grandi negozi di elettronica di consumo e nei principali store online. Il prezzo consigliato al pubblico è di 799 euro.

SCHEDA TECNICA DI APRILIA ESR2 EVO

Telaio Lega di alluminio Velocità 6km/h, 20km/h, 25km/h Sospensioni anteriore e posteriore Pendenza massima 20% pendenza Freni Tamburo anteriore, elettronico posteriore, KERS Motore 500W Brushless, potenza di picco 700W Batteria 691 Wh Pneumatici 10” camera d’aria Carico massimo 100kg Livello di protezione IPX4 Tempo di ricarica circa 7 ore Autonomia fino a 50km Display Integrato, a LED Luci LED anteriore, posteriore e inferiore Peso lordo 21 Kg Dimensioni (aperto) 1215 x 455 x 1185 mm Dimensioni (chiuso) 1215 x 455 x 550 mm Prezzo 799 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/12/2021