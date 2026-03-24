Suzuki: in futuro moto e scooter elettrici con batterie... spaziali

Suzuki acquisisce Kadadevia e la sua tecnologia testata anche nello spazio. Scooter e moto con batterie allo stato solido in arrivo

Le batterie allo stato solido sono il futuro della mobilità elettrica sia essa quattro ruote ma anche a due, come dimostrato anche da Ducati che, nonostante lo stop alla MotoE, continuerà con il gruppo VW di cui fa parte a portare avanti lo sviluppo di questa tecnologia. Suzuki ha adottato una strategia differente, puntando all'acquisizione di un'azienda leader di settore.

Vent'anni di ricerca. E una batteria nello spazio.

Si tratta della Kanadevia Corporation, azienda industriale di Osaka che fino all'ottobre 2024 si chiamava Hitachi Zosen. Dal 1 luglio 2026 l'intero ramo dedicato alle batterie agli ioni di litio allo stato solido passa ufficialmente sotto il cappello di Suzuki Motor Corporation. Kanadevia non è una startup dell'elettrico nata sull'onda del hype degli ultimi anni. Lavora sulle batterie allo stato solido dal 2006, quando di questo argomento parlavano solo i ricercatori universitari. Nel tempo ha sviluppato un processo produttivo a secco completamente proprietario — niente solventi, niente fasi di essiccazione, meno complessità e costi ridotti rispetto alla produzione tradizionale.

Il risultato? Celle che non contengono liquidi interni, il che elimina alla radice il rischio di perdite e cortocircuiti termici. Celle che funzionano in un range di temperature estremo e resistono a condizioni ambientali che farebbero capitolare qualsiasi accumulatore convenzionale.

Volete una prova concreta? Nel febbraio 2022, in collaborazione con la JAXA — l'agenzia spaziale giapponese — una batteria AS-LiB di Kanadevia è stata installata all'esterno del modulo ''Kibo'' della Stazione Spaziale Internazionale. Vuoto, radiazioni cosmiche, oscillazioni termiche assurde. E ha funzionato. La JAXA l'ha poi certificata per applicazioni spaziali. Se funziona lassù, fatemi capire perché non dovrebbe funzionare su una moto.

Il test del chiodo. Quello che cambia tutto.

Una batteria allo stato solido di Kanadevia

Le batterie AS-LiB di Kanadevia hanno superato il cosiddetto nail-piercing test — il test della perforazione con un chiodo — senza emettere fumo, fiamme o esplosioni. Provate a fare la stessa cosa con una cella agli ioni di litio tradizionale. Spoiler: non finisce bene. Per chi va in moto, questo non è un dettaglio tecnico da lasciare agli ingegneri. È la differenza tra un pacco batterie che in caso di incidente può diventare un problema serio e uno che semplicemente... si ferma.

Auto, ma anche moto?

Ecco la domanda che ci riguarda davvero. Suzuki probabilmente spingerà forte con sviluppo e test soprattutto sulle automobili, ma della Motor Corporation fanno parte anche le moto che, forse anche più delle auto, i limiti della tecnologia attuale agli ioni di litio li soffrono maggiomente. Pesi, ingombri, la necessità di distribuire le masse senza stravolgere la ciclistica. Una cella allo stato solido è più compatta, più leggera a parità di energia e intrinsecamente più sicura di un accumulatore a elettrolita liquido, qui vi spiego il perché. Il processo a secco di Kanadevia è inoltre particolarmente adatto alle celle di dimensioni ridotte — esattamente quelle che servono per kei car e moto, mercati in cui Suzuki è storicamente fortissima in Giappone.

Oltre all'elettrico, i bio carburanti sono nella testa degli ingegneri Suzuki per ''allungare'' la vita al motore ICE

Nessuna dichiarazione ufficiale sui modelli futuri, per ora. Ma la direzione è chiarissima. Se l'elettrico guadagnerà credibilità sarà senz'altro grazie a questa tecnologia e Suzuki ha fatto bene a prendere questa scelta, assicurandosi un posto tra quelli che contano nel caso il motore termico giungerà al tramonto per davvero. Va detto che Suzuki sul motore termico e le sue varianti più ecologiche ci punta eccome, basti pensare alla GSX-R schierata alla 8 ore di Suzuka alimentata a bio carburante

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