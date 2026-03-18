Provale tu le nuove Suzuki in pista il prossimo 9 maggio!

Al Cremona Circuit arriva il Suzuki Tester Day Experience: test ride delle nuove moto Suzuki e turni in pista. Programma e prezzi

Una giornata da segnare sul calendario se hai la passione per il marchio di Hamamatsu. Sabato 9 maggio debutta infatti il Suzuki Tester Day Experience, un evento pensato per chi vuole andare oltre il semplice sguardo da vicino e mettersi davvero in sella o al volante.

Il teatro scelto è il Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”, tracciato lombardo sempre più protagonista del motorsport internazionale e palcoscenico anche del Campionato Mondiale Superbike. Qui Suzuki riunirà clienti, curiosi e appassionati per una giornata che promette benzina, cordoli e parecchio divertimento.

Al Suzuki Tester Day Experience puoi provare la nuova GSX-R 1000 in pista

Moto Suzuki protagoniste tra pista, kartodromo e strada

Il programma per chi ama le due ruote è piuttosto ricco. Tra le esperienze più interessanti c’è poi il test ride della nuova Suzuki GSX‑R1000R, la supersportiva di riferimento della casa giapponese: sessioni da 20 minuti per capire davvero cosa significa guidare una maxi sportiva su una pista vera.

Nel kartodromo, invece, spazio al divertimento più “giocoso” con la Suzuki DR‑Z4SM, protagonista di turni da 10 minuti perfetti per chi vuole mettere alla prova la propria sensibilità con il supermotard.

Chi preferisce l’asfalto aperto al traffico potrà invece partecipare ai test ride gratuiti su strada della gamma moto Suzuki. Tra i modelli disponibili figurano:

Suzuki V‑Strom 800DE

Suzuki V‑Strom 800SE

Suzuki V‑Strom 1050DE

Suzuki V‑Strom 1050SE

Suzuki GSX‑8R

Suzuki GSX‑8S

Suzuki GSX‑8T

Suzuki GSX‑8TT

Suzuki GSX‑S1000 EVO

Suzuki GSX‑S1000GX

Suzuki GSX‑S1000GT

Suzuki DR‑Z4S

Suzuki DR‑Z4SM

Chi poi è già proprietario di una moto Suzuki potrà portare la propria sportiva o crossover tra i cordoli del Cremona Circuit acquistando un pacchetto da quattro turni in pista a 150 euro, l’occasione perfetta per assaggiare il tracciato in totale sicurezza.

Il momento più scenografico della giornata? La parata in pista delle 13:40, aperta a tutti i clienti Suzuki con moto o scooter di qualsiasi cilindrata, anno o categoria.

Suzuki Tester Day Experience: la parata in pista aperta a tutti i clienti Suzuki

Swift Sport: il raduno per gli amanti delle hot hatch

Non solo due ruote. Nel paddock del circuito si terrà anche il raduno dedicato alla Suzuki Swift Sport, la compatta sportiva giapponese che negli anni si è costruita una community molto fedele.

I partecipanti si ritroveranno nel paddock e alle 13:00 potranno prendere parte alla parata in pista con la propria auto. Non solo: chi vuole spingere un po’ di più potrà acquistare turni in pista a 25 euro con la propria Swift Sport.

Per completare l’esperienza ci sarà anche un’attività didattica con Skid Car, che simula condizioni di bassa aderenza per imparare a gestire sbandate e perdita di grip. Il tutto sotto la guida di un istruttore professionista e gratuitamente, con iscrizione sul posto.

In pista con le Suzuki Swift Sport al Suzuki Tester Day Experience

Come partecipare

Il Suzuki Tester Day Experience sarà a ingresso gratuito. Le attività in pista e alcuni test ride a pagamento vanno prenotati online sul sito ufficiale, mentre diverse iniziative gratuite saranno accessibili direttamente il giorno dell’evento con registrazione in loco. Prenota subito: i posti sono limitati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/03/2026