Suzuki GSX-8R, questa serie speciale offre molto di più che una semplice nuova livrea

Suzuki ha appena lanciato due versioni speciali della GSX-8R chiamate Daidai-Iro Edition e Daidai-Iro Power Edition. Sportive che si caratterizzano per una livrea speciale e soprattutto per disporre di una serie di componenti provenienti dal catalogo accessori dell'azienda.

Più grinta ma solo per la Germania

Ad oggi, comunque, queste edizioni speciali della sportiva giapponese sono un'esclusiva per la Germania. Al momento non sappiamo se più avanti ci sarà la possibilità che siano rese disponibili in altri mercati europei. L'idea alla base delle Daidai-Iro Edition e Daidai-Iro Power Edition è la stessa ed è interessante. Invece che lasciare che i clienti vadano a personalizzare la GSX-8R (qui la nostra prova) attingendo dall'aftermarket, ci pensa direttamente la casa giapponese a offrire moto personalizzate.

Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Edition

Partiamo dalla Daidai-Iro Edition. In giapponese significa letteralmente ''colore arancione'' ed è per quello che questa serie speciale è proposta con la colorazione arancione Glass Blaze che certo non è discreta visto che si fa subito notare. Ovviamente la personalizzazione non riguarda solamente la colorazione. Suzuki ha infatti deciso di introdurre una serie di aggiornamenti che conferiscono alla moto un aspetto più aggressivo. Ad esempio, troviamo un coprisella monoposto che sostituisce la sella del passeggero e dona alla moto un look orientato alla pista. Ma non è finita qui perché ci sono pure leve freno e frizione in alluminio, una nuova sella per il pilota, un paraserbatoio e una pellicola protettiva per evitare graffi alla vernice.

La meccanica non cambia e quindi il cuore pulsante è sempre il motore bicilindrico di 776 cc in grado di erogare 83 CV a 8.500 giri al minuto e 78 Nm a 6.800 giri al minuto. Poi c'è la Daidai-Iro Power Edition che offre un livello di personalizzazione ancora superiore. La base è quindi quella della Daidai-Iro Edition ed in più troviamo un sistema di scarico completo Akrapovič. Il tutto permette di ridurre il peso della moto di circa 2,5 kg e di aumentare contestualmente la potenza di 2,4 CV. Grazie all'impianto Akrapovič il sound della moto appare più corposo e grintoso, cosa che sicuramente piacerà ai motociclisti.

Insomma, Suzuki ha creato due versioni speciali della GSX-8R pensando a quelle modifiche che i suoi clienti quasi sicuramente vorrebbero sulla loro moto e che, adesso, possono trovare presenti già di fabbrica.

Prezzi

Veniamo ai prezzi. Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Edition costa 10.490 euro, mentre la Daidai-Iro Power Edition 11.790 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026