Una perla rara all'asta: la leggendaria Suzuki RG500 di Barry Sheene

Barry Sheene non ha certo bisogno di grandi presentazioni ed è una figura leggendaria della storia del motociclismo. Le sue più grandi imprese sono legate alla Suzuki RG 500 con cui vinse nel 1976 e nel 1977, il titolo di campione del mondo nella classe 500. Per i collezionisti che vogliono portarsi a casa un pezzo della storia del pilota inglese c'è adesso una possibilità perché la moto con cui Barry Sheene ha vinto il suo secondo mondiale sarà messa all'asta da Bonhams il 26 aprile allo Staffordshire Showground. Per i collezionisti che non hanno problemi di budget si tratta davvero di un'opportunità imperdibile.

Una vera moto da Gran Premio

C'è poi un ulteriore valore aggiunto dato che è la prima volta negli ultimi 40 anni che questa moto riappare sul mercato.

È un'opportunità davvero eccezionale per acquisire una Suzuki RG500 XR14 completamente documentata. Moto di questo calibro e importanza raramente arrivano sul mercato, figuriamoci quelle appartenute al compianto, grande Barry Sheene.

Così si è espresso Ben Walker di Bonhams Collectors, per evidenziare l'esclusività dell'asta che si terrà alla fine del mese di aprile. Questa Suzuki RG500 (XR14), numero di telaio ''1201'', è un'autentica moto ufficiale Suzuki da Gran Premio guidata da Barry Sheene durante la sua stagione di Campionato del Mondo 1977. I registri di gara della Suzuki documentano solo due telai XR14 utilizzati da Sheene durante quella stagione: ''1201'' e ''1202'' con tre motori, ''1201'',''1202'' e ''1204'', ruotati tra i due telai durante la stagione.

Suzuki RG500 di Barry Sheene

Un'occasione imperdibile

I registri di gara originali della fabbrica (conservati dall'ex team manager Suzuki Rex White e ora in possesso dell'ex meccanico Suzuki Nigel Everett) confermano in modo inequivocabile che il telaio ''1201'' ha gareggiato in diversi Gran Premi e gare nazionali durante il 1977, con i motori ''1201'' e ''1202'' montati in diverse fasi della stagione. La documentazione visionata da Bonhams include registri tecnici di gara dettagliati relativi a modifiche al motore, sostituzione del forcellone, revisioni della carrozzeria e ritiri dalle gare, del tutto coerenti con le pratiche del reparto corse Suzuki dell'epoca.

Valore

Insomma, un'occasione imperdibile per i collezionisti più esigenti. L'asta si terrà senza prezzo di riserva, con un valore stimato di circa 230.000 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026