Dieci date di un giorno tra maggio a ottobre ad Agazzano (PC), con teoria e pratica. L'utilizzo della moto è incluso nel prezzo

Suzuki ha aperto le iscrizioni alla nuova DR-Z Off-Road Academy 2026, la scuola dedicata agli appassionati di guida fuoristrada che vogliono affinare le proprie competenze o imparare le basi dell’off-road in sicurezza. Il corso si svolge sullo sfondo delle colline piacentine, ad Agazzano (PC), e prevede l'utilizzo della DR-Z4S (qui la nostra prova), che viene messa a disposizione ai partecipanti dall'organizzazione.

Suzuki lancia DR-Z Off-Road Academy, il corso per imparare a guidare fuoristrada. Lezioni sia teoriche sia pratiche

Calendario e modalità dei corsi

La DR-Z Off-Road Academy ha durata di un giorno e sono previste dieci date, da fine maggio a ottobre 2026:

30 maggio

31 maggio

27giugno

28 giugno

4 luglio

5 luglio

19 settembre

20 settembre

3 ottobre

4 ottobre

Ogni giornata è riservata a massimo 8 partecipanti, per un totale di 80 posti complessivi.

Suzuki lancia DR-Z Off-Road Academy, il corso per imparare a guidare fuoristrada. Si svolge con DR-Z4S

Il programma didattico

La Academy è coordinata da istruttori qualificati FMI, esperti nella formazione off-road, che guidano i partecipanti attraverso tre momenti principali:

Sessione teorica mattutina – Nozioni fondamentali di guida off-road. Esercitazioni pratiche – Attività su campo dedicate al controllo del mezzo, gestione dell’agilità e consapevolezza delle reazioni della moto su terreni sconnessi. Percorso fuoristrada guidato – Nel pomeriggio, i partecipanti mettono in pratica le competenze acquisite affrontando un itinerario sterrato sotto la supervisione degli istruttori.

Suzuki lancia DR-Z Off-Road Academy, il corso per imparare a guidare fuoristrada. Dieci date di un giorno ad Agazzano (PC)

Iscrizioni e requisiti

La quota di partecipazione è di 350 euro (IVA inclusa). Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente online sul sito ufficiale Suzuki: https://moto.suzuki.it/dr-z-academy/.

Gli interessati possono selezionare la data preferita e verificare la disponibilità tramite un’icona a forma di moto: la presenza dell’icona indica posti disponibili, mentre la sua assenza segnala il tutto esaurito. Dopo la richiesta di iscrizione, i partecipanti vengono contattati per completare il pagamento e valutare il livello di esperienza, così da personalizzare l’attività formativa.

Per motivi di sicurezza, è necessario essere in possesso di certificato di buona salute e presentarsi con abbigliamento tecnico adeguato:

Casco integrale o da cross

Stivali da off-road

Guanti da moto

Paraschiena, gomitiere e ginocchiere

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