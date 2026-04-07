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Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026, giù i prezzi!

Avatar di Fabio Meloni, il 07/04/26

12 fa - Rivisto il posizionamento delle due naked rétro, ora entrambe sotto 10.000 euro f.c.

La Casa di Hamamatsu ha rivisto verso il basso il posizionamento (anche) delle due naked rétro, ora entrambe sotto 10.000 euro f.c.

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026 - Da inizio anno, la Casa di Hamamatsu ha ritoccato verso il basso il prezzo di molti suoi modelli. Vengono in mente le GSX-8S, le V-Strom 800, le V-Strom 1050, le GSX-8R. In generale, quasi tutta la gamma è stata oggetto di un riposizionamento. Tra le moto che oggi si possano comprare a un prezzo inferiore rispetto a quello di pochi mesi fa ci sono le due nude rétro su base GSX-8S, la GSX-8T e la GSX-8TT

A ottobre, costavano rispettivamente 10.910 e 11.560 euro franco concessionario. 

Oggi, GSX-8T costa 9.690 euro f.c. e GSX-8TT costa 9.990 euro f.c., con un risparmio di 1.220 euro nel primo caso e di 1.570 euro nel secondo.

Non cambia la gamma colori, né le loro doti dinamiche.

GSX-8T 2026 è proposta in:

  • Verde Lisbona
  • Oro Lima
  • Nero Parigi

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026, tre i colori per la ''T''

GSX-8TT 2026 è proposta in:

  • Verde Rio
  • Nero Dubai

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026, due i colori per la ''TT''

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Pubblicato da Fabio Meloni, 07/04/2026
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