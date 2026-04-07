Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026, giù i prezzi!

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026 - Da inizio anno, la Casa di Hamamatsu ha ritoccato verso il basso il prezzo di molti suoi modelli. Vengono in mente le GSX-8S, le V-Strom 800, le V-Strom 1050, le GSX-8R. In generale, quasi tutta la gamma è stata oggetto di un riposizionamento. Tra le moto che oggi si possano comprare a un prezzo inferiore rispetto a quello di pochi mesi fa ci sono le due nude rétro su base GSX-8S, la GSX-8T e la GSX-8TT.
A ottobre, costavano rispettivamente 10.910 e 11.560 euro franco concessionario.
Oggi, GSX-8T costa 9.690 euro f.c. e GSX-8TT costa 9.990 euro f.c., con un risparmio di 1.220 euro nel primo caso e di 1.570 euro nel secondo.
Non cambia la gamma colori, né le loro doti dinamiche.
GSX-8T 2026 è proposta in:
- Verde Lisbona
- Oro Lima
- Nero Parigi
Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026, tre i colori per la ''T''
GSX-8TT 2026 è proposta in:
- Verde Rio
- Nero Dubai
Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026, due i colori per la ''TT''