Nuova Suzuki Across debutta alle Seychelles, ma non è quello che pensi

La Suzuki Across che abbiamo conosciuto finora è, nei fatti, una Toyota Rav4 ricarrozzata, ora però la casa di Hamamatsu ha appena presentato un’altra Across, con lo stesso nome ma senza alcun legame con Toyota. È il modello nuovo? Oppure qualcosa di diverso?

Suzuki Across 2026

Stesso nome, tutt’altra auto

La nuova Suzuki Across debutta alle Seychelles, arcipelago dell’Oceano Indiano, e per chi bazzica l'Asia potrebbe non essere una novità assoluta. Stemmi a parte, trattasi infatti di una Maruti Suzuki Victoris: modello che in India è stato lanciato nel settembre 2025.

Fuori, nuova Suzuki Across e Maruti Victoris sono identiche: cambiano solo i loghi sulla carrozzeria. Dentro, invece, la differenza più evidente è il posto di guida, spostato a sinistra per adattarsi ai mercati di esportazione. Una mossa che conferma le ambizioni globali del progetto Victoris, pensato fin dall’inizio per uscire dai confini indiani.

Suzuki Across 2026, l'interno

Più compatta della “vecchia” Across

Dal punto di vista delle dimensioni, la nuova Across è decisamente più compatta rispetto alla Across europea derivata dalla Rav4 ed è questo l'indizio più chiaro che il modello presentato alle Seychelles non è destinato a rimpiazzare quello già in vendita da noi.

L'Across/Victoris è infatti lunga 4,36 metri da paraurti a paraurti e ha un passo di 2,60 metri, contro i 4,63 metri di lunghezza e i 2,69 m di passo della versione by Toyota.

Sotto la carrozzeria troviamo la ben nota piattaforma Heartect, la stessa utilizzata da Grand Vitara, Vitara e S-Cross. Insomma, l’ossatura è quella dei SUV Suzuki “fatti in casa”, non di quelli presi in prestito.

Suzuki Across 2026, 3/4 anteriore dall'alto

Motori: benzina oggi, ibrido domani. Ma in Italia? Mai

Alle Seychelles la Suzuki Across viene proposta con un 1.5 benzina aspirato da 103 CV e 137 Nm, abbinabile a un cambio manuale a cinque marce o a un automatico a sei rapporti. Quest’ultimo può essere associato anche alla trazione integrale.

Nelle immagini ufficiali, però, spunta un badge “Hybrid” che lascia poco spazio ai dubbi: è in arrivo anche la versione ibrida già vista sulla Victoris indiana. Un sistema full hybrid con motore 1.5 e unità elettrica, per una potenza complessiva di 116 CV, abbinato alla trazione integrale AllGrip Select.

Arriverà anche in Europa? Suzuki, contattata al proposito, ha ufficialmente confermato che la Victoris/Across sarà esportata in oltre 100 Paesi, ma altrettanto ufficialmente non arriverà in Italia né in Europa. Peccato: con quel look e il motore ibrido potrebbe piacere anche da noi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/12/2025