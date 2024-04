Stesso prezzo, più dotazioni per Suzuki Across plug-in hybrid 2024

Per il 2024 Suzuki Across plug-in hybrid si presenta con due aggiornamenti alle tecnologie di bordo, senza aumenti di prezzo. L'infotainment ha ora il navigatore integrato, che si aggiunge alle App del vostro smartphone, quando collegato tramite Apple CarPlay wireless, Android Auto o MirrorLink. E pure gli aiuti alla guida guadagnano una nuova funzione: l'Intelligent Speed Assist, che adegua automaticamente la velocità dell'auto ai limiti individuati dal sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Questa funzione è richiesta dalle ultime norme di omologazione GSR (Global Safety Regulation), è obbligatoria per tutti i veicoli di nuova omologazione e funziona in modo autonomo. Al conducente rimane comunque la possibilità di disattivarla, se lo ritiene opportuno.

PREZZO E CARATTERISTICHE Nuova Across Plug-In è già ordinabile al prezzo di 55.400 euro, confermando, di fatto, il listino precedente: il tutto prima di applicare gli incentivi previsti dallo Stato per le auto che rientrano nella fascia di emissioni 21/60 g/km di CO2. La garanzia è di 3 anni o 100.000 km e include l'assistenza stradale Suzuki Road Assistance e i controlli gratuiti per l’intero periodo di copertura. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, Across Plug-in è un SUV lungo 4,64 metri, con un bagagliaio da 490 litri. La motorizzazione plug-in hybrid gli dona una ripresa davvero brillante, con una potenza di 306 CV che tuttavia non pagano il superbollo, essendo in gran parte di natura elettrica. L’autonomia a batterie arriva fino a 75 km, e ciò consente a gran parte degli utenti di gestire ''alla spina'' il casa-ufficio. La trazione è integrale elettrica, per chi avesse esigenze di mobilità su fondi particolarmente scivolosi. Qui la nostra prova su strada.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/04/2024