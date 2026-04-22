Suzuki V-Strom Day 2026, iscrizioni aperte: programma e prezzi

Anche nel 2026 si terrà l'evento Suzuki V-Strom Day giunto oramai alla sesta edizione. Si tratta del raduno dedicato a tutte Suzuki V-Strom che si svolgerà domenica 7 giugno. Le iscrizioni sono state aperte e si potranno effettuare attraverso il modulo disponibile sul sito web ufficiale (cliccate qui).

Suzuki V-Strom Day

L'edizione 2026, il programma

I partecipanti affronteranno un percorso che attraverserà alcuni dei passi più iconici dell’Appennino tosco-romagnolo e si concluderà presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove avranno l’opportunità di assistere alla seconda gara del Trofeo Suzuki GSX-8R CUP. Il programma prenderà il via esattamente sabato 6 giugno, quando i partecipanti potranno effettuare il check-in anticipato dell’evento dalle ore 15:00 fino alle 19:00 presso Piazza dei Vicari a Scarperia e San Piero, nel cuore del Mugello.

Domenica, il gruppo di motociclisti affronterà un percorso che passerà per il Passo del Giogo, il Passo della Futa, il Passo della Raticosa e l’area del Sasso di San Zenobi. Complessivamente si tratta di 120 km e per chi se la sentirà è prevista una variante con 15 km in più, che comprende sezioni di off-road leggero. La scelta del percorso potrà essere effettuata in sede di iscrizione.

Suzuki V-Strom Day

Prezzi

Il Suzuki V-Strom Day 2026 è aperto a tutti i possessori di V-Strom, indipendentemente da modello o anno di produzione, con possibilità di partecipare anche con passeggero. I prezzi dell'iscrizione? 110 euro a pilota e 60 euro per il passeggero. L'iscrizione include alcuni omaggi come la T-shirt V-Strom Day 2026, oltre a un pranzo leggero e ristori lungo il percorso. Include pure l'accesso all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in tribuna dedicata per vedere la gara della Suzuki GSX-8R CUP.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026