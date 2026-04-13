Suzuki lancia cinque modelli Hamamatsu Edition ma non sono per tutti

Suzuki continua a proporre serie speciali delle sue moto. Di recente ne abbiamo viste alcune e adesso la casa giapponese ha svelato cinque modelli nell'edizione speciale ''Hamamatsu Edition''. Anche in questo caso sono destinate a un solo mercato europeo e, spoiler, non è quello italiano. Stiamo parlando dei modelli V-Strom 1050 Tech, V-Strom 1050DE, GSX-S1000GT, GSX-S1000GX e GSX-S1000.

Suzuki Hamamatsu Edition

Dotazioni esclusive

Questi modelli Hamamatsu Edition dispongono di una livrea dedicata. Si caratterizzano per delle grafiche specifiche sulla parte inferiore dei serbatoi e sulle carene laterali, a eccezione della GSX-S1000GT, che presenta uno speciale emblema solo sul serbatoio. Livrea a parte, dal punto di vista tecnico, questa edizione speciale include di serie sui modelli GSX-S1000GT, GSX-S1000GX e GSX-S1000 il terminale di scarico Akrapovič.

Andando avanti, la GSX-S1000GX è dotata di una nuova sella premium, manopole riscaldate, cupolino fumé e borse laterali, mentre la GSX-S1000GT propone manopole riscaldate, una nuova sella, protezioni per il serbatoio e valigie laterali. La GSX-S1000 Hamamatsu Edition è dotata anche di una sella specifica e di protezioni per le leve del freno e della frizione. Tutti i modelli GSX-S1000 adottano lo stesso motore e cioè un 4 cilindri di 999 cc da poco più di 150 CV. Passando alla V-Strom 1050DE, l'edizione Hamamatsu offre di serie manopole riscaldate, maggiore protezione e fari ausiliari.

Suzuki Hamamatsu Edition

Non per l'Italia

Come detto, l'esclusiva Hamamatsu Edition non è per l'Italia. Suzuki ha infatti scelto la Spagna per commercializzare queste versioni speciali delle sue moto.

Fonte: VisorDown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026