Nuovo Suzuki DR-Z4SM 2026: in omaggio un kit grafiche personalizzato per chi la acquista... In America

Suzuki lancia una promozione che farà felici gli appassionati di supermoto: chi acquista la nuova DR-Z4SM 2026 riceve in omaggio un kit grafiche personalizzato, scelto tra tre design esclusivi pensati per dare alla moto un carattere ancora più distintivo.

I tre kit disponibili sono:

CHAMP - Lo stile da gara, per chi non vuole passare inosservato. Sfondo nero dominante con inserti giallo fluo e bianco, cerchi blu e una valanga di sponsor racing — Dunlop, Renthal, Hinson, DID — gli stessi delle RM-Z che corrono nello spettacolare Supercross. Il risultato è una DR-Z4SM che sembra appena uscita dal paddock.

STREETZ — L'anima più urban, per chi la usa ogni giorno. Palette sobria con toni blu petrolio e nero, grafiche pulite e minimal. Il logo Suzuki ben in evidenza sulle carene laterali. Meno urlo, più stile.

FLOW — Il compromesso perfetto tra strada e pista. Disponibile in due varianti di colore (fondo scuro o fondo bianco), con linee dinamiche blu, rosse e bianche ispirate al motorsport. Cerchi blu e dettagli racing completano il look.

La promozione è attiva (purtroppo) solo negli USA ed è valida solo in caso di acquisto di una Suzuki DR-Z4SM 2026. La supermoto di casa Suzuki da noi non beneficerà di queste nuove grafiche, ma è stata recentemente riposizionata sul mercato con un nuovo prezzo di listino decisamente più corretto e competitivo.

Vuoi sapere come va la Suzuki DR-Z4, magari anche in versione enduro e non solo motard? Qua sotto trovi la video prova

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