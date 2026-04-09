Alla scoperta di Suzuki e Vitara elettrica: prova, prezzi, opinioni

Al volante della nuova Suzuki e Vitara elettrica. Prestazioni, trazione Allgrip-e, batterie e prezzi

Suzuki e Vitara è la Vitara elettrica e contemporaneamente non lo è. Infatti, il nome è quasi identico, ma le due auto sono completamente diverse e il modello ''e'' affianca la Vitara classica senza volerla sostituire (i due modelli convivranno per molti anni ancora e per il modello termico arriverà anche un restyling, prima o poi). Vediamo insieme di che si tratta.

Suzuki e Vitara (2025)

Dimentica per un attimo la Vitara che sei abituato a vedere nei parcheggi del supermercato. La nuova e Vitara alza l’asticella e si ispira senza troppi giri di parole alla concept eVXche abbiamo visto qualche tempo fa.

Ti basta guardarla per capire che è cresciuta: è lunga 4 metri e 27 (ben 8 cm in più rispetto alla Hybrid attuale), ha sbalzi ridotti e una presenza su strada molto più muscolosa, merito anche dei cerchi che possono arrivare a 19 pollici.

Ma non temere, il DNA Suzuki non è andato perduto: con 18 cm di altezza da terra, non dovrai farti troppi problemi se decidi di abbandonare l'asfalto.

Il look è decisamente muscoloso, con quelle ruotone e quei passaruota gonfi come i fianchi di un rinoceronte: riferimento non casuale visto che proprio l'irascibile ungulato è sempre stato associato all'immagine della Vitara classica.

Sotto la carrozzeria troviamo la nuova piattaforma Heartect-e, sviluppata insieme a Toyota e Daihatsu, sulla quale Suzuki ha realizzato e Vitara in modo del tutto autonomo. E come vedremo, proprio la guida nell'off-road impegnativo è uno degli assi nella manica della Vitara elettrica.

Suzuki e Vitara, volante e strumentazione

Appena apri la portiera, ti accorgi che anche dentro la e Vitara ha ben poco a che fare con la quasi-omonima. La plastica dura che domina sulla Vitara standard lascia qui il posto a una buona dose di rivestimenti soft-touch e pure il design morbido e moderno della plancia si distingue dallo stile classico Suzuki.

Digitale la strumentazione, con uno schermo da 10,25 pollici davanti al guidatore e un touch screen da 10,1 pollici al centro per il nuovo infotainment. Sono raccolti in un unico maxi pannello curvo, che dà ordine alla plancia, lasciando però troppo bordo nero attorno ai display, che tra l'altro non sono disposti alla stessa altezza, risultando tra loro disallineati.

Grazie a un passo di ben 2,70 metri, a bordo lo spazio è al top: seduto dietro, con il sedile lato guida regolato per il mio metro e settantotto posso allungare le gambe oltre le mie più rosee aspettative. Insomma, sulla Vitara elettrica quattro adulti viaggiano alla grande. Il quinto è ben accolto dal pavimento piatto, a patto che sia molto magro.

100 punti in più a Grifondoro per il divanetto posteriore scorrevole, che permette di modulare il volume del bagagliaio tra 238 e 310 litri prima di rinunciare alle sedute. Reclinati gli schienali posteriori si arriva a un onesto valore di 1.052 litri.

Suzuki e Vitara, la trazione integrale elettrica è molto efficace in fuoristrada

Qui veniamo al sodo. Suzuki ti mette davanti a due opzioni per il suo sistema eAxle. Puoi scegliere tra la versione a trazione anteriore da 174 CV o il top di gamma da 184 CV con due motori a dare la trazione integrale elettrica Allgrip-e.

Unico il taglio di batteria, che con la tecnologia al litio-ferro-fosfato (LFP) - la più affidabile disponibile oggi - garantisce una capacità di 61 kWh. L'autonomia sfiora così i 400 km per la e Vitara a trazione integrale e raggiunge i 426 km nel caso del modello a trazione anteriore.

Provo la versione a trazione integrale, cominciando dalle strade asfaltate. Subito la e Vitara si dimostra silenziosa: anche al salire della velocità, l'abitacolo rimane più rilassante della media delle auto elettriche.

Velocità limitata a 150 km/h? Dove consentito, lei ci arriva in un attimo, anzi in un soffio, visto che lo fa con poco lancio e senza mai alzare la voce. E comunque, arrivati ai 150 il tachimetro continua a salire...

Tra le curve, le sospensioni fanno un gran lavoro per copiare il nastro d'asfalto, a garanzia di sicurezza e comfort. Qui il SUV compatto Suzuki combina una chiara sensazione di agilità (per nulla scontata, visto il peso di oltre 18 quintali) e una tenuta di strada in curva invidiabile.

Piacevole lo sterzo, leggero e diretto il giusto per risultare intuitivo e mai frettoloso. Unica pecca la frenata fin troppo progressiva nella prima parte di corsa del pedale. Intendiamoci, la potenza non manca e se devi inchiodare la sicurezza c'è, ma è nelle manovre a bassa velocità che, talvolta, ho avuto l'impressione di arrivare un pochino troppo vicino agli ostacoli.

Suzuki e Vitara, la prova in off-road

La e Vitara brilla nel fuoristrada ''vero''

Ma è in fuoristrada che la Vitara elettrica stupisce veramente, dimostrando l'efficacia della trazione elettrica quando il fondo si fa davvero impegnativo. Pur dotata di gomme prettamente stradali, la Suzukina si è arrampicata su per una salita ricoperta di fango pesante, con il controllo di trazione che pinzava qui e là i freni a simulare l'intervento dei differenziali autobloccanti.

Cambiato lo scenario da una mulattiera nel bosco a una cava di pietra, la e Vitara si è dimostrata assai capace tanto nelle discese ripide, dove mi ha aiutato il sistema di frenatura automatica Hill Descent Control, quanto nelle salite: basta prendere il giusto slancio e tenere la velocità costante perché si arrampichi come una capra di montagna.

Ciliegina sulla torta è stato un passaggio in guado, non profondissimo, ma comunque superato senza difficoltà alcuna. Con la e Vitara, Suzuki tiene alta la sua reputazione in fatto di piccole tuttoterreno, con la sola limitazione che per ora, in fuoristrada, di colonnine di ricarica non se ne trovano.

Ma questo nulla toglie alla e Vitara, che non nasce per affrontare la Dakar, quanto per garantire mobilità e sicurezza su ogni terreno: missione compiuta!

Versione 2WD 4WD Motore elettrico anteriore due elettrici Potenza 174 CV 184 CV Coppia 193 Nm 307 Nm Cambio rapporto fisso rapporto fisso Trazione anteriore integrale Velocità 150 km/h 150 km/h Da 0 a 100 km/h n.d. n.d. Dimensioni 4,28 x 1,80 x 1,64 m 4,28 x 1,80 x 1,64 m Bagagliaio da 238-310 a 1.052 litri da 238-310 a 1.052 litri Batteria 61 kWh 61 kWh Autonomia WLTP 426 km 395 km Ricarica max 10-80% 45 minuti 45 minuti Prezzo da 36.900 euro da 36.900 euro

Suzuki e Vitara è proposta con trazione anteriore oppure integrale. Curiosamente, le due versioni partono dal medesimo prezzo, ossia 36.900 euro, grazie al fatto che il modello a trazione anteriore è offerto solo nell'allestimento Top, mentre della e Vitara con trazione Allgrip-e è disponibile l'entry level Cool.

L'allestimento superiore vale 2.000 euro e porta in dote cerchi da 19'', fendinebbia a LED, tetto panoramico e retrovisori in tinta col tetto nella verniciatura bi-color.

E ancora, selleria in materiale pregiato, sedile lato guida a regolazione elettrica, ricarica wireless, infotainment più evoluto (ma sempre con schermo da 10,1 pollici) con subwoofer e 5 altoparlanti invece di quattro, telecamere a 360°. Soldi ben spesi, insomma!

Quanto ai colori, le possibilità spaziano da 6 tinte monocolore e 5 tinte bi-color metallizzate. Le tinte Verde (fighissima!) e Argento presentano interni bi-color nero e tabacco.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/04/2026