Suzuki 10&Lode, la garanzia che invecchia con te (e senza lamentarsi)

Dunque Suzuki scopre le carte e lancia Garanzia 10&LODE, un programma che – nomen omen – punta tutto sul numero perfetto. L’idea: estendere la garanzia fino a 10 anni o 250.000 km, a patto che il proprietario si presenti puntuale ai tagliandi come a un esame di maturità.
In pratica, allo scadere della garanzia contrattuale (o di quella estesa), chi porta la propria Suzuki in officina ufficiale per la manutenzione programmata ottiene 12 mesi extra di copertura sui principali organi meccanici, elettrici ed elettronici. Il tutto rinnovabile anno dopo anno, fino al decimo compleanno dell’auto. Prima però, serve superare un check tecnico della rete Suzuki: niente di drammatico, ma l’auto deve dimostrare di essersi comportata bene.
Il programma riguarda tutti i nuovi modelli immatricolati tra aprile e dicembre 2026, ma c’è spazio anche per i veterani: le Suzuki con più di tre anni, purché mantenute con diligenza svizzera, potranno aderire dopo un controllo tecnico effettuato nel corso del 2026.
Sul fronte comunicazione, Suzuki accompagna il lancio con una campagna che ruota attorno al “10”, trasformato in simbolo di eccellenza e filo conduttore di uno storytelling emozionale. Il tutto per ribadire il posizionamento “Solidi. Sicuri. Suzuki.”, che ora trova una traduzione molto concreta: una garanzia che dura quasi quanto un matrimonio ben riuscito.
Tutti i dettagli – e le note in piccolo – sono disponibili su suzuki.it.