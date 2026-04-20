EICMA 2026: Ducati compie 100 anni e la festa è qui: una mostra imperdibile per tutti gli appassionati

Il 2026 è l'anno del centenario di Ducati, la Casa di Borgo Panigale sta organizzando una serie di iniziative per celebrarlo a dovere, come il WDW, ma l'appuntamento rivierasco con gli appassionati non sarà l'unico.

EICMA celebra i 100 anni di Ducati

Ducati presentazione Manuale Made in Italy. Credits: Ducati

Ducati ha scelto EICMA come ulteriore palcoscenico principale per celebrare il proprio centenario. Lo ha annunciato la Casa di Borgo Panigale durante la conferenza stampa tenutasi il 18 aprile a Bologna, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e dell'AD Claudio Domenicali. Con loro sul palco anche un'esclusiva Panigale V4 creata per celebrare l'eccellenza Made in Italy del marchio Bolognese, esempio pratico di quanto scritto nel Manuale presentato nell'occasione.

Dal 5 all'8 novembre 2026 nei padiglioni di Fiera Milano Rho, Ducati sarà protagonista con una mostra dedicata ai suoi primi 100 anni di storia.

''La scelta di Ducati di concludere le celebrazioni del proprio centenario a EICMA è per noi motivo di orgoglio'', ha dichiarato Paolo Magri, AD di EICMA, sottolineando come la manifestazione si confermi piattaforma globale capace di valorizzare le eccellenze del Made in Italy.

L'appuntamento con la mostra è dunque fissato per novembre: un'occasione imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo.

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