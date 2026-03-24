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Vuoi andare al WDW 2026? Affrettati, tra poche ore i prezzi cambieranno

Avatar di Danilo Chissalé, il 24/03/26

2 ore fa - I biglietti Early Advantage per il WDW finiscono il 25 marzo

Il WDW del centenario si sta avvicinando, fino al 25 marzo i biglietti sono scontati

Per gli appassionati Ducati c'è un weekend a inizio luglio dove l'agenda è assolutamente blindata: dal 3 al 5 luglio la riviera si tingerà di rosso per festeggiare l'edizione del centenario della World Ducati Week. Stando a quanto comunicato da Ducati si tratterà di un'edizione memorabile al quale è assolutamente vietato mancare, dunque accaparrarsi a condizioni vantaggiose i biglietti d'accesso all'evento diventa quasi fondamentale. Se siete alla ricerca sentite qua.

Biglietti scontati... ma solo per qualche ora ancora

Come già detto in occasione della presentazione del programma, i pass d'accesso sono di due tipologie: accesso singolo o accesso per tutto il weekend. Fino al 25 marzo 2026 i prezzi saranno i seguenti:

Superata la scadenza per l'acquisto dei tagliandi Early Advantage i prezzi saliranno... meglio muoversi d'anticipo dunque. Qui sotto la tabella riepilogativa dei tagliandi d'accesso a ''prezzo pieno'':

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Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/03/2026
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