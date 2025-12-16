Brembo: 1000 volte (e più) campione del mondo!

Il 2025 segna un traguardo storico per il Gruppo Brembo: cinquant’anni di presenza nel Motorsport e oltre 1000 titoli mondiali conquistati dal 1975 a oggi. Un risultato che racconta mezzo secolo di passione, ricerca e sviluppo continuo, culminato in un’annata straordinaria da 60 titoli mondiali vinti in una sola stagione, considerando tutte le categorie a due e quattro ruote. Un percorso costruito sull’integrazione di competenze e tecnologie d’avanguardia, rafforzato ulteriormente dall’ingresso di Öhlins, che ha ampliato il perimetro tecnico del Gruppo e consolidato la sua leadership tecnologica globale. Non è un caso che Brembo venga oggi considerata un punto di riferimento assoluto nel Motorsport, capace di coniugare innovazione, affidabilità e prestazioni ai massimi livelli.

MotoGP Indonesia 2025, Marc Marquez. Credits. Ducati Corse

Un 2025 da incorniciare tra F1 e MotoGP

La stagione appena conclusa è stata un concentrato di successi. In Formula 1, nel cinquantesimo anno dall’ingresso ufficiale di Brembo nella massima serie, tutte le 24 gare del 2025 sono state vinte da vetture equipaggiate con freni Brembo o con sistemi freno-frizione AP Racing. Il Gruppo ha conquistato sia il Titolo Mondiale Costruttori sia il Titolo Mondiale Piloti, portando a 555 le vittorie su 875 Gran Premi disputati dal 1975 a oggi. Dominio assoluto anche in MotoGP, dove Marc Marquez ha centrato il nono titolo mondiale in sella alla Ducati Desmosedici GP #93, dotata di impianto frenante Brembo, ruote Marchesini, sospensioni Öhlins e frizioni AP Racing. Un successo che certifica come la sinergia tra i marchi del Gruppo sia oggi una delle chiavi tecniche della competizione moderna.

WEC 2025: Ferrari 499P #51

Dalla pista al mondo: la supremazia globale

I trionfi del 2025 non si fermano alla F1 e alla MotoGP. Nel WorldSBK, Toprak Razgatlıoğlu ha dominato il campionato con la BMW equipaggiata con impianto frenante Brembo e sospensioni Öhlins, mentre in Moto2 e Moto3 piloti e team hanno continuato a scegliere le soluzioni del Gruppo per performance e affidabilità. Successi di rilievo sono arrivati anche nelle gare di durata: alla 24 Ore di Le Mans e nel FIA WEC, Brembo ha fornito tutti i componenti frenanti — incluso il sistema brake-by-wire — alle Ferrari 499P ufficiali e private. La leadership si estende anche ai campionati americani, dall’IMSA alla NASCAR, dove i sistemi Brembo e AP Racing e le sospensioni Öhlins garantiscono sicurezza a velocità estreme. Con oltre 600 vittorie nella classe regina delle due ruote dal 1976, Brembo continua a essere un ambasciatore autorevole del Made in Italy nel Motorsport mondiale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/12/2025