Ducati Hypermotard 698 Nera: che "drip" per la motard monocilindrica!

Livrea "total black", dotazione arricchita e scarichi Termignoni omologati per l'uso stradale. Ecco quando arriva e quanto costa

A distanza di due anni dal lancio sul mercato, Ducati annuncia l'arrivo di una nuova versione della Hypermotard 698 Mono: la Nera. Scopriamo insieme cosa la caratterizza, quando arriverà sul mercato e (soprattutto) a che prezzo.

Design e dotazioni di serie

Ducati Hypermotard 698 Nera

Il nome anticipa la novità di maggior impatto, ovvero la colorazione specifica. La nuova livrea gioca sull'accostamento tra il nero dominante della carrozzeria e gli accenti in Rosso Ducati del telaio a traliccio e dei cerchi fusi. Ma questa nuova versione della motard monocilindrica bolognese non si limita a rifarsi il look, proponendosi più ricca ''di serie''. Sulla nuova Hyper 698 Mono Nera sono infatti compresi nel prezzo d'acquisto i silenziatori omologati Termignoni in acciaio nero con dettagli rossi e il cambio elettronico Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down.

Motore Superquadro Mono ed elettronica da pista

Come è emerso in occasione del test ride, tra i punti di forza del motard Ducati c'è senz'altro il motore, il monocilindrico Superquadro da 77,5 CV, capace di raggiungere un regime massimo di 10.250 giri/min, ereditando la tecnologia Desmodromica, il pistone da 116 mm di alesaggio e le valvole in titanio direttamente dal bicilindrico della 1299 Panigale. Anche l'elettronica è di riferimento con controlli sofisticati derivati dalla Panigale V4 per gestire la guida in sicurezza e tra i cordoli, tra cui l'ABS Cornering con funzione Slide-by-brake, il Ducati Wheelie Control regolabile e la logica di assistenza Wheelie Assist (attiva con scarico racing Termignoni non omologato).

Data d'arrivo e prezzo della Hypermotard 698 Mono Nera

Ducati Hypermotard 698 Nera

La nuova versione sarà disponibile nei concessionari a partire da giugno, andando a completare la gamma al fianco della base e della RVE. Il prezzo di listino sarà di 13.990 euro.

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