Ducati Hypermotard 698 Nera: che "drip" per la motard monocilindrica!

A distanza di due anni dal lancio sul mercato, Ducati annuncia l'arrivo di una nuova versione della Hypermotard 698 Mono: la Nera. Scopriamo insieme cosa la caratterizza, quando arriverà sul mercato e (soprattutto) a che prezzo.
Design e dotazioni di serie
Il nome anticipa la novità di maggior impatto, ovvero la colorazione specifica. La nuova livrea gioca sull'accostamento tra il nero dominante della carrozzeria e gli accenti in Rosso Ducati del telaio a traliccio e dei cerchi fusi. Ma questa nuova versione della motard monocilindrica bolognese non si limita a rifarsi il look, proponendosi più ricca ''di serie''. Sulla nuova Hyper 698 Mono Nera sono infatti compresi nel prezzo d'acquisto i silenziatori omologati Termignoni in acciaio nero con dettagli rossi e il cambio elettronico Ducati Quick Shift (DQS) Up/Down.
Motore Superquadro Mono ed elettronica da pista
Come è emerso in occasione del test ride, tra i punti di forza del motard Ducati c'è senz'altro il motore, il monocilindrico Superquadro da 77,5 CV, capace di raggiungere un regime massimo di 10.250 giri/min, ereditando la tecnologia Desmodromica, il pistone da 116 mm di alesaggio e le valvole in titanio direttamente dal bicilindrico della 1299 Panigale. Anche l'elettronica è di riferimento con controlli sofisticati derivati dalla Panigale V4 per gestire la guida in sicurezza e tra i cordoli, tra cui l'ABS Cornering con funzione Slide-by-brake, il Ducati Wheelie Control regolabile e la logica di assistenza Wheelie Assist (attiva con scarico racing Termignoni non omologato).
Data d'arrivo e prezzo della Hypermotard 698 Mono Nera
La nuova versione sarà disponibile nei concessionari a partire da giugno, andando a completare la gamma al fianco della base e della RVE. Il prezzo di listino sarà di 13.990 euro.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Hypermotard 698 Hypermotard 698 Mono
|78 / -
|13.290 €
|Hypermotard 698 Hypermotard 698 RVE
|78 / -
|14.190 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ducati Hypermotard 698 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ducati Hypermotard 698
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.