MotoGP 2025

GP Italia, Ducati apre le Tribune ufficiali al Mugello: prezzi, posizioni e servizi

Avatar di Luca Manacorda, il 28/04/26

1 ora fa - Ufficializzata l’apertura delle vendite per le Tribune Ducati

Tutte le informazioni utili per chi vuole assistere al GP Italia al Mugello dalle tribune Ducati

In vista del Gran Premio d'Italia MotoGP, in programma dal 29 al 31 maggio, Ducati ha ufficializzato l’apertura delle vendite per le Tribune Ducati, pensate come punto di riferimento per i tifosi della casa di Borgo Panigale che potranno così far sentire il proprio sostegno ai piloti del team ufficiale, Marc Marquez e Francesco Bagnaia, e a quelli dei team satellite, tra cui gli italiani Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (VR46 Racing Team).

Dove si trovano le Tribune Ducati

Le Tribune Ducati saranno allestite in due punti strategici dell'Autodromo Internazionale del Mugello:

  • Correntaio: una delle curve più iconiche e tecniche del tracciato
  • Tribuna Centrale Bronze: affacciata sul rettilineo principale

Entrambe le soluzioni garantiscono visuali privilegiate, con la possibilità di seguire sorpassi, staccate e momenti chiave del weekend anche grazie ai maxischermi presenti.

Cosa include il biglietto

Chi acquista un posto nelle Tribune Ducati ha accesso a una serie di servizi dedicati:

  • parcheggio riservato (auto e moto)
  • guardaroba custodito per l’abbigliamento tecnico
  • Fan Kit Ducati con t-shirt e cappellino ufficiali

Tipologie di biglietti

I biglietti sono già disponibili online e prevedono diverse opzioni:

  • abbonamento weekend: valido sia per la Sprint Race del sabato che per il Gran Premio della domenica
  • biglietto singolo domenica: per assistere solo alla gara

Come arrivare al Mugello e consigli utili per le Tribune Ducati

L'Autodromo Internazionale del Mugello si trova in Toscana, nel comune di Scarperia e San Piero, ed è facilmente raggiungibile sia in auto che in moto.

Come arrivare

  • In auto/moto: uscita consigliata Barberino di Mugello sull’A1, poi seguire le indicazioni per il circuito
  • In treno: stazione di riferimento Borgo San Lorenzo, con collegamenti bus dedicati nei giorni del GP
  • In moto: soluzione ideale per evitare traffico e code, con parcheggi dedicati inclusi nel pacchetto Tribune Ducati

Consigli pratici

  • Arrivare molto presto al mattino, soprattutto la domenica
  • Portare con sé protezioni per il sole (cappellino, crema, acqua)
  • Utilizzare il guardaroba custodito per l’abbigliamento tecnico
  • Muoversi tra le sessioni: il venerdì e il sabato mattina sono i momenti migliori per esplorare il circuito

Quale tribuna scegliere?

  • Correntaio: perfetta per chi vuole vedere guida tecnica e staccate al limite
  • Centrale Bronze: ideale per vivere partenza, arrivo e l'atmosfera da rettilineo

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Pubblicato da Luca Manacorda, 28/04/2026
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