Novità moto

Una Multistrada V4 Rally davvero su misura grazie al programma Ducati Factory Made

Avatar di Filippo Vendrame, il 26/04/26

13 fa - Ampia scelta di colori, accessori e dettagli esclusivi per ogni cliente

Ducati offre una personalizzazione avanzata per la Multistrada V4 Rally con il programma Factory Made

Il programma Ducati Factory Made porta la personalizzazione delle motociclette direttamente sulla linea di produzione di Borgo Panigale. Permette infatti ai clienti di configurare la loro moto con dettagli quasi su misura già al momento dell'ordine, con optional installati direttamente sulla linea di produzione. In questo modo, la moto arriva nelle mani del cliente senza necessità di ulteriori interventi o modifiche post-vendita. Adesso c'è una novità perché l'azienda ha comunicato che anche la Multistrada V4 Rally è entrata nel programma di personalizzazione Ducati Factory Made.

Una moto su misura

Per Ducati, questa novità rappresenta un ulteriore passo avanti nella volontà di offrire ai clienti un livello di personalizzazione quasi sartoriale, permettendo di far realizzare la moto tanto sognata direttamente in fabbrica. Grazie al programma Ducati Factory Made sarà possibile intervenire su numerosi elementi tecnici ed estetici della Multistrada V4 Rally a partire dai colori. Nello specifico sarà possibile scegliere dai colori Icons, legati alla tradizione Ducati, ai lucidi della serie Style, che enfatizzano eleganza e modernità, fino alle finiture opache della collezione Sophistication. Si potrà optare pure per le livree Ducati Performance o quelle Ducati Corse.

Ducati Multistrada V4 Rally 2026 in Jade Green

Si potranno addirittura scegliere le proposte esclusive Ad Personam di Automobili Lamborghini: Viola Pasifae, Arancio Xanto e Blu Uranus. Non è finita qui in quanto il telaietto posteriore è offerto in due varianti di colore e può inoltre esser scelto anche in titanio. A completare l'offerta di personalizzazione, i cerchi a raggi, proposti in tre varianti, e l'impianto frenante, personalizzabile grazie alle pinze Brembo Stylema disponibili in più varianti cromatiche. Infine, il programma di personalizzazione della Casa di Borgo Panigale offre altre possibilità di configurazione, dalle diverse soluzioni di selle ai numerosi pacchetti e optional, proponendo a ogni cliente la possibilità di adattare la moto in base alle sue esigenze.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/04/2026
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Listino Ducati Multistrada V4
AllestimentoCV / KwPrezzo
Multistrada V4 170 / 12519.990 €
Multistrada V4 2025 170 / 12520.690 €
Multistrada V4 S 170 / 12523.990 €
Multistrada V4 Multistrada V4 S 2025 170 / 12524.990 €
Multistrada V4 Rally 170 / 12528.190 €
Multistrada V4 Pikes Peak 170 / 12531.290 €
Multistrada V4 Pikes Peak 2025 170 / 12532.490 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ducati Multistrada V4 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Ducati Multistrada V4
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