Ducati Multistrada V4 Voyagers 2026: ecco i vincitori e le loro emozionanti storie

Multistrada V4 Voyagers 2026 è un concorso internazionale dedicato a tutti gli appassionati che amano viaggiare con la propria Ducati Multistrada V4. Giunto alla seconda edizione, è un appuntamento sempre più importante per la community internazionale Ducati. Questa iniziativa punta a raccogliere storie che raccontano il legame tra moto, viaggio e persone. Nell'anno del Centenario Ducati, sono stati davvero tanti i proprietari di una Multistrada V4 a voler condividere le loro avventure, con tanto di foto e video.

La Casa di Borgo Panigale ha selezionato sei vincitori sulla base di diverse categorie pensate per valorizzare le molteplici anime del viaggio in moto. Le storie dei vincitori saranno poi pubblicate sui canali ufficiali Ducati, ispirando così la community globale.

Multistrada V4 Voyagers 2026

Ecco chi ha vinto e le loro emozionanti storie

Chi sono quindi i vincitori e che storie hanno raccontato? Ecco la selezione della giuria interna di Ducati. Partiamo con il colombiano Alejandro Restrepo che si è aggiudicato la categoria “viaggio più avventuroso” grazie a un'impresa unica con la sua Multistrada V4 Rally: un epico percorso off-road attraverso le pianure colombiane, dalla savana alla foresta amazzonica, tra fiumi, sterrati e paludi. C'è poi Claudio Muzzi che ha ottenuto la vittoria per il “viaggio di gruppo” con un emozionante percorso verso Capo Nord: 12.000 km attraverso 11 Paesi, segnati da uragani, pioggia e continui imprevisti che hanno trasformato il viaggio in una vera prova di resistenza e condivisione.

Multistrada V4 Voyagers 2026

Il “viaggio del Ducati Official Club” più emozionante è stato vinto da Justas Staikūnas del Ducati Official Club Lithuania. Partito da Tangeri verso il deserto di Merzouga, il viaggio si è rivelato una sfida estrema tra strade distrutte, freddo, neve oltre un metro e tratti percorsi trascinando le moto a mano, fino alle piste di sabbia e argilla del deserto. Andando avanti, John Edisson Palacio Lopez e sua moglie, dalla Colombia, hanno ottenuto il riconoscimento per il “viaggio più lungo in chilometri” con oltre 35.000 km percorsi sulla sua Multistrada V4 Rally, attraversando otto Paesi sudamericani fino a Ushuaia. Un'avventura tra freddo, vento e lunghe distanze, con tappe lunghe anche 1.000 km al giorno.

Per il miglior “viaggio in solitaria” è stato premiato Jiangwei Shi dalla Cina, protagonista di una spedizione che ha attraversato Tibet, Xinjiang e Asia centrale lungo le storiche rotte della Via della Seta. Infine, la “special mention” va ad una storia di viaggio padre-figlia. A conquistare il riconoscimento è Joel Mossand, dalla Francia, protagonista di un viaggio nato per celebrare i 18 anni della figlia Sarah. Partito da Clermont-Ferrand ha raggiunto la figlia a Tunisi, dove è iniziata la loro avventura tra città, deserto e paesaggi fino al Sahara.

Multistrada V4 Voyagers 2026

Che premio riceveranno i vincitori del Multistrada V4 Voyagers 2026? Un trofeo esclusivo e personalizzato, in aggiunta a un set di accessori ufficiali Ducati. Inoltre riceveranno un pass Biker valido tre giorni per il World Ducati Week 2026 e un biglietto per la Borgo Panigale Experience.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026