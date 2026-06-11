Ducati celebra il suo centenario al Goodwood Festival of Speed ​​2026

A luglio si terrà il Goodwood Festival of Speed ​​2026, importante appuntamento dedicato al mondo dei motori che farà da cornice ai festeggiamenti per i 100 anni di Ducati. Goodwood 2026 assumerà quindi un nuovo significato per la Casa di Borgo Panigale che celebrerà la sua lunga storia portando l'esclusiva gamma ''Collezione 100'', 10 modelli unici in edizione limitata che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. Ma non è finita qui perché saranno presenti anche alcuni dei piloti più famosi della MotoGP, del Campionato Mondiale Superbike e del Campionato Britannico Superbike, che hanno corso con Ducati.

Ducati festeggia il suo centenario a Goodwood 2026

La formazione di ex piloti Ducati includerà il quattro volte campione del mondo Superbike Carl Fogarty, il tre volte campione della serie Troy Bayliss, il due volte campione MotoGP Casey Stoner e il campione BSB 2023 Tommy Bridewell. Ma non è finita qui perché il pilota più vincente di sempre nel BSB (British Superbike Championship), Shane 'Shakey' Byrne, farà parte di questa formazione di stelle, così come Josh Brookes, Michael Rutter, Alvaro Bautista e gli attuali piloti ufficiali Ducati nel WorldSBK Nicolo Bulega e Iker Lecuona. Tutti questi piloti saranno protagonisti di uno ''speciale momento'' giovedì 9 luglio.

Ducati Collezione 100: XDiavel V4 100

E come accennato all'inizio, Ducati presenta gli ultimi e più esclusivi modelli in edizione speciale della sua esclusiva ''Collezione 100'' che include 10 moto in edizione limitata ispirate alla storia della Casa di Borgo Panigale. Ognuno sarà prodotto in soli 100 esemplari numerati. Tra questi c'è per esempio la Panigale V4 S 100, che rende omaggio alla Desmo Imola 750 vincitrice della 200 Miglia di Imola del 1972 con Paul Smart e Bruno Spaggiari. Ducati ha inoltre svelato una versione V2 della Panigale S 100, mentre sono state presentate pure le edizioni speciali dei modelli Streetfighter, Monster, XDiavel, Diavel, Multistrada, Scrambler, Hypermotard e DesertX.

Si tratterà dell'unica possibilità di poter vedere tutte queste moto insieme al di fuori dell'Italia. Ricordiamo che l'appuntamento del Goodwood Festival of Speed ​​2026 si svolgerà da giovedì 9 luglio a domenica 12 luglio e sarà l'occasione di scoprire diverse novità a 2 e a 4 ruote.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026