Lecuona rinnova con Ducati fino al 2028: ora l'attesa è tutta per il futuro di Bulega

Il Team Aruba.it Racing - Ducati ha ufficializzato il rinnovo di Iker Lecuona, che continuerà a difendere i colori della squadra anche nelle stagioni 2027 e 2028 del Mondiale Superbike in sella alla Ducati Panigale V4 R ufficiale. La conferma dello spagnolo premia una stagione di debutto con la squadra italiana particolarmente positiva. Dall'inizio del campionato 2026, infatti, Lecuona ha conquistato 20 podi e la sua prima vittoria in Superbike, ottenuta in Gara 1 a Donington Park nell'ultimo round disputato.

Round Assen 2026, Nicolò Bulega e Iker Lecuona (Ducati). Credits: Team Aruba.it - Ducati

Un successo che ha interrotto l'incredibile striscia record di successi del suo ccompagno di squadra Nicolò Bulega. Per quanto riguarda l'italiano, il futuro resta invece ancora da definire. Il leader del Mondiale Superbike 2026 è infatti tra i principali candidati al salto in MotoGP nel 2027, con il VR46 Racing Team che rappresenta al momento l'ipotesi più concreta per il suo approdo nella classe regina.

Cecconi e Dall'Igna: ''Scelta nel segno della continuità''

Il Team Principal Stefano Cecconi ha commentato così il rinnovo del pilota spagnolo: ''Siamo davvero contenti di proseguire questo percorso con Iker. Fin dall'inizio abbiamo creduto nel suo talento, ma ciò che ci ha conquistato è stato il modo in cui è entrato a far parte del gruppo: si è adattato alla moto e al team con una naturalezza sorprendente, mettendoci sempre la stessa passione, la stessa dedizione e quello spirito di squadra che caratterizza il nostro box. Avere davanti altre due stagioni insieme è una bellissima prospettiva: abbiamo ancora tanta strada da fare, e tutta la voglia di percorrerla fino in fondo per puntare al risultato più importante''.

Sulla stessa linea anche il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna: ''La conferma di Iker per le prossime due stagioni è un segnale importante per tutto il progetto Ducati in WorldSBK. In pochi mesi ha dimostrato di saper interpretare al meglio la Panigale V4 R, trasformando rapidamente il suo potenziale in risultati concreti e mostrando una crescita costante sotto il profilo tecnico e agonistico. Le basi attuali sono molto solide e i margini di sviluppo interessanti. Iker ha portato velocità, sensibilità di guida ed esperienza, elementi fondamentali in un campionato sempre più competitivo. Ora l'obiettivo è continuare a lavorare con metodo, cercando di alzare ulteriormente il livello in ogni area. Siamo convinti che, con questa ambizione e questa continuità, possa essere protagonista anche nelle sfide più importanti che ci attendono nel prossimo futuro''.

Lecuona: ''La mia vita è cambiata entrando in Ducati''

Lecuona ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la firma del nuovo contratto: ''È un momento straordinario. Ho già sottolineato più volte come la mia vita sia cambiata completamente da quando sono entrato in questa grande famiglia. Per questo motivo, il rinnovo del contratto con Aruba.it Racing - Ducati è per me motivo di profonda soddisfazione. Voglio ringraziare Aruba e Ducati per avermi dato questa nuova opportunità. È bello pensare a un futuro insieme ma la cosa importante, adesso, è terminare questa stagione nel migliore dei modi, cercando di divertirci, di crescere ancora in termini di prestazioni e soprattutto di ottenere risultati sempre più importanti''.

Iker Lecuona (Ducati)

Con il rinnovo di Lecuona, Ducati mette un primo tassello in vista del 2027. Resta ora da capire chi affiancherà lo spagnolo nel team ufficiale, con il futuro di Bulega che potrebbe presto intrecciarsi con quello della MotoGP.

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