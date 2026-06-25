Bagnaia in Aprilia è ufficiale: contratto fino al 2030, nasce il dream team italiano

Dopo il rinnovo di Marc Marquez con Ducati, l'addio di Francesco Bagnaia a Borgo Panigale e l'annuncio dell'arrivo di Pedro Acosta nel team ufficiale, arriva anche il successivo tassello del grande domino del mercato MotoGP. Aprilia Racing ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Bagnaia con un contratto quadriennale valido dal 2027 al 2030. Il due volte campione del mondo MotoGP affiancherà Marco Bezzecchi, dando vita a una coppia tutta italiana chiamata a guidare il progetto di Noale nell'era delle nuove MotoGP da 850 cc. Per Aprilia si tratta del colpo più importante della propria storia nella classe regina: un pilota capace di conquistare tre titoli mondiali complessivi, 41 vittorie, 86 podi e 35 pole position, numeri che lo collocano tra i più grandi interpreti del motociclismo moderno.

Una coppia tutta italiana per la rivoluzione del 2027

L'arrivo di Bagnaia rappresenta un investimento tecnico e d'immagine enorme per la Casa veneta, che punta ad affrontare la rivoluzione regolamentare del 2027 con una formazione interamente italiana. Dopo aver costruito una RS-GP ormai stabilmente protagonista nella lotta al vertice, Aprilia affida il proprio futuro a due piloti cresciuti nel motociclismo tricolore: da una parte Marco Bezzecchi, già protagonista del progetto di Noale, dall'altra il tre volte iridato piemontese, reduce da otto stagioni in Ducati. L'obiettivo è chiaro: trasformare Aprilia in una candidata stabile al titolo mondiale nel nuovo ciclo tecnico che prenderà il via il prossimo anno.

Rivola: ''Pecco rappresenta il valore dello sport italiano''

Grande soddisfazione nelle parole del CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, che ha spiegato come la scelta fosse maturata da tempo insieme all'amministratore delegato del Gruppo Piaggio: «Michele Colaninno ed io condividiamo l'idea di sostenere l'Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing». Il manager ravennate ha poi allargato il discorso all'intero movimento sportivo nazionale: «L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo». Rivola ha infine concluso con una battuta rivolta al nuovo acquisto: «Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci».

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Pubblicato da Simone Valtieri, 25/06/2026