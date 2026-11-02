Yamaha XENTER E, a EICMA lo scooter elettrico (e non) a ruota alta con prestazioni da 125

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Yamaha torna nella categoria degli scooter a ruota alta, e lo fa con due modelli, uno elettrico e uno a benzina, che riprendono il nome dello XENTER venduto dal marchio giapponese negli anni scorsi. In vista di EICMA 2026 la Casa ha già svelato lo XENTER E, la versione a batteria, che promette prestazioni paragonabili a quelle di un 125. È pensata per chi si muove ogni giorno in città e cerca uno scooter comodo, silenzioso e facile da guidare, senza marce né frizione. La versione con motore termico debutterà invece al salone di Milano, e per ora se ne conosce solo l’impostazione.
Motore e batteria
Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, raffreddato ad aria, fa parte di un’unità compatta che Yamaha chiama eAxle, e trasmette la potenza alla ruota posteriore con una cinghia. Eroga 6,7 kW di potenza nominale, pari a 9,1 CV, con un picco di 7,5 kW (10,2 CV) e una coppia massima di 33,3 Nm. Il motore è fissato al telaio e non al forcellone, come accade invece negli scooter a benzina. Questo riduce il peso non sospeso e permette di usare un forcellone di tipo motociclistico, a vantaggio della guida.
Yamaha XENTER E, le caratteristiche
Ci sono tre modalità di guida. La S offre l’accelerazione più pronta, la T una risposta più dolce dell’acceleratore, mentre la E limita leggermente accelerazione e velocità massima per allungare l’autonomia. La frenata rigenerativa si adatta a ogni modalità ed è tarata per ricordare il freno motore di uno scooter a benzina. L’acceleratore elettronico oppone una resistenza progressiva, per dare al pilota una sensazione più naturale e un controllo più preciso.
La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 3,5 kWh ed è fissa. Ha una forma a L e sta al centro del telaio, così da abbassare il baricentro e lasciare spazio sotto la sella. È certificata IP67, quindi protetta da acqua e polvere, ed è chiusa in un involucro robusto che la ripara dagli urti contro dossi e marciapiedi. Secondo Yamaha garantisce fino a 108 km nel ciclo di omologazione WMTC, con la batteria a 25 °C. Il caricatore da 800 W è integrato in una tasca laterale, non ha ventole e quindi è silenzioso. Si collega alla presa di casa con un cavo dedicato, oppure alle colonnine pubbliche con un cavo di tipo 2, e porta la batteria da zero al 100 % in cinque ore e mezza. Per ricaricare alle colonnine pubbliche Yamaha lancia YOU Charge, un servizio in abbonamento attivabile dal concessionario, nato in collaborazione con i principali operatori nazionali. Partirà in alcuni mercati all’inizio del 2027 e verrà esteso al resto d’Europa nel corso dell’anno.
Ruote da 16'' e retromarcia
Yamaha XENTER E, gli ammortizzatori posteriori
Il telaio è nuovo, con un passo di 1.485 mm, la sella a 790 mm da terra e un’ampia pedana piatta che rende facile salire e scendere. Le ruote da 16'', davanti e dietro, aiutano a superare pavé, binari del tram e buche senza scomporsi, con pneumatici da 100/80-16 all’anteriore e 120/80-16 al posteriore. La forcella ha un’escursione di 100 mm e i due ammortizzatori posteriori di 97 mm. Frenano due dischi singoli da 245 mm, uno per ruota, con ABS, e il controllo di trazione evita lo slittamento della ruota posteriore quando l’asfalto è sconnesso o bagnato.
Yamaha XENTER E, lo schermo TFT
Lo XENTER E ha anche la retromarcia. Si attiva premendo insieme i tasti REVERSE e MODE sul manubrio, e lo scooter arretra lentamente senza bisogno di usare l’acceleratore, così si manovra con entrambi i piedi a terra anche nei parcheggi stretti o in pendenza. Ci sono poi l’accensione senza chiave e un vano sotto la sella che, secondo Yamaha, può contenere un casco integrale, a seconda della sua forma e misura. Lo schermo TFT da 5” mostra velocità, potenza e livello della batteria e, collegato allo smartphone con l’app Yamaha Motor On, offre la navigazione con indicazioni svolta per svolta. L’app mostra anche lo stato della batteria, le scadenze della manutenzione e la posizione in cui è parcheggiato lo scooter. Nel retroscudo ci sono una presa USB di tipo C e un gancio pieghevole per le borse.
XENTER E, lapp Yamaha Motor On
Le luci sono tutte a LED, con una luce di posizione verticale sul frontale. Lo XENTER E sarà disponibile nei colori Platinum Silver e Midnight Black, entrambi con dettagli color acqua. Tra gli accessori originali ci sono il parabrezza alto, il coprigambe, i paramani, il bauletto da 34 litri e una borsa per la console. Lo scooter arriverà nei concessionari dalla primavera 2027, mentre il prezzo non è ancora stato comunicato.
E arriva anche lo XENTER a benzina
Yamaha XENTER E, le caratteristiche
Accanto all’elettrico, Yamaha ha confermato un nuovo XENTER con motore termico, che debutterà a EICMA. Anche questo modello avrà le ruote alte, ABS e controllo di trazione, pensati per guidare con sicurezza su binari del tram, buche e pavé. Yamaha lo propone soprattutto a chi si muove in centro e in periferia e sta per comprare il suo primo scooter, con la semplicità di un mezzo che si guida solo girando l’acceleratore.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.