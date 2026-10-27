EICMA 2026, dalla AJS Porcupine alla Honda di Márquez, le prime moto della mostra sulla storia della MotoGP

Ci saranno le moto di Agostini, Doohan, Schwantz, Rossi e Stoner. Per i visitatori anche simulatori e weekend nel paddock in palio.

A pochi giorni dall’apertura di EICMA 2026, l’Esposizione internazionale delle due ruote svela le prime moto di Speed Legends, la mostra dedicata alla storia della classe regina del Motomondiale. La mostra è nata su iniziativa di EICMA, ed è la prima volta che la MotoGP partecipa alla fiera milanese con un progetto tutto suo. Dopo la mostra per i 110 anni di EICMA nel 2024 e Desert Queens, dedicata l’anno scorso alla Dakar, la fiera sceglie di raccontare la storia della velocità in pista. Speed Legends occuperà circa 1.400 metri quadrati al padiglione 22 e ripercorrerà l’evoluzione della classe regina attraverso più di 30 moto, le imprese dei piloti e le soluzioni tecniche che hanno segnato le diverse epoche.

Dalle origini del mondiale agli anni Novanta

Il percorso parte dagli inizi del campionato. Tra le prime moto annunciate c’è la AJS Porcupine con cui Leslie Graham conquistò nel 1949 il primo titolo mondiale della classe 500. Accanto a lei ci sarà la Moto Guzzi otto cilindri, una delle realizzazioni tecniche più sorprendenti della storia delle corse, insieme alle MV Agusta legate a Giacomo Agostini e Phil Read. Il viaggio prosegue con la Suzuki XR40 di Franco Uncini, la Honda NSR di Mick Doohan e la Suzuki RGV di Kevin Schwantz, moto che hanno segnato stagioni e duelli rimasti nella memoria degli appassionati. EICMA promette anche spazio per modelli meno noti e soluzioni tecniche fuori dagli schemi, testimonianza di quanto la sperimentazione abbia accompagnato la storia della categoria.

L’era MotoGP

Per l’epoca più recente sono già confermate la Ducati Desmosedici GP8 di Casey Stoner, le Yamaha YZF-M1 di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo e la Honda RC213V di Marc Márquez. Sono solo alcune delle moto che il pubblico potrà vedere da vicino per seguire l’evoluzione della tecnologia da competizione e rivivere le imprese dei campioni.

Simulatori e weekend nel paddock

Accanto alla mostra ci sarà la MotoGP Gaming Arena, dove il pubblico potrà salire su simulatori montati su moto vere e sfidarsi con il videogioco MotoGP 26 sui circuiti del Mugello e di Misano. L’idea è coinvolgere appassionati di tutte le età e avvicinare anche i più giovani al mondo delle corse. Lungo Corso Italia, all’interno del quartiere fieristico, e all’uscita del padiglione 22, i cubi dei Win Corners inviteranno i visitatori a inquadrare un codice QR per partecipare ai concorsi. In palio ci sono weekend al Gran Premio d’Italia al Mugello e al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano nel 2027. Ogni vincitore e il suo accompagnatore avranno accesso al paddock per tutto il fine settimana e un’attività speciale nel cuore della MotoGP.

EICMA 2026 sarà aperta al pubblico da giovedì 5 a domenica 8 novembre, dalle 9.30 alle 18.30, a Fiera Milano Rho.

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