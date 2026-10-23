Con la LiveWire Dust Hightail, Harley-Davidson si da al fuoristrada: elettrico

Mai avremmo pensato di vedere Harley-Davidson andare così lontana da... se stessa. Guarda cosa sta combinando con LiveWire, il suo spin-off elettrico, che si presenta a EICMA 2026 forte della recente acquisizione di Dust Moto. Lo fa con una novità che potrebbe ridefinire il suo intero posizionamento strategico: la Dust Hightail.

Una mossa mirata nel fuoristrada elettrico

Se pensi a LiveWire, probabilmente ti vengono in mente le sue moto stradali a zero emissioni, caratterizzate da prestazioni elevate e da un prezzo importante. Se ci segui, saprai che non è più così da tempo e a EICMA 2026 vedremo anche le fun-bike Honcho e una nutrita offerta di eBike. Ma l'offensiva elettrica finanziata da Harley-Davidsonn non si ferma qui.

Sviluppata in versione production-intent dopo l'acquisizione degli asset della startup statunitense Dust Moto, la Hightail segna l'ingresso ufficiale e concreto del marchio nel segmento delle electric dirt bike. Non siamo di fronte a un semplice esercizio di stile da salone, ma a un progetto industriale con l'avvio della produzione previsto per il 2027.

La scelta di puntare sul fuoristrada risponde a una logica precisa: intercettare quel pubblico che oggi si avvicina alle due ruote attraverso formule off-road leggere e intuitive, un terreno che sta attirando una nuova generazione di motociclisti. Ulteriori informazioni sulla gamma Dust sono attese per i primi di novembre, mentre le specifiche tecniche definitive e i listini arriveranno nel corso del primo trimestre del 2027.

VEDI ANCHE

Tags