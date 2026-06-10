S4 Honcho Street e Trail, le nuove mini moto elettriche di LiveWire: caratteristiche e prezzi

La produzione delle LiveWire S4 Honcho è ufficialmente partita. I nuovi modelli saranno disponibili anche in Italia con prezzi a partire da 5.399 euro

LiveWire prova la strada delle mini moto elettriche. Mostrate in occasione dell'appuntamento di EICMA 2025, la produzione delle nuove LiveWire S4 Honcho nelle versioni Street e Trail è ufficialmente partita. Nelle concessionarie americane arriveranno nel corso dell'estate, mentre la disponibilità negli altri mercati è attesa nel corso dell'anno. Contestualmente, l'azienda ha voluto comunicare alcune delle specifiche tecniche di questi modelli.

LiveWire S4 Honcho Street

Come sono fatte le mini moto di Livewire

I due modelli sono meccanicamente piuttosto simili, condividendo lo stesso motore elettrico, due batterie rimovibili, freni e cerchi da 12 pollici. La S4 Honcho Street è una mini moto elettrica in stile naked costruita attorno a un telaio tubolare a vista che utilizza il vano batteria come elemento strutturale. La versione Trail, invece, non omologata per un utilizzo su strada, opta per una maggiore altezza da terra, sospensioni più alte e pneumatici tassellati più adatti all'utilizzo in off-road.

LiveWire S4 Honcho Trail

LiveWire non ha fornito specifiche dettagliate sul motore, ma ha dichiarato una velocità massima di 94 km/h e un'accelerazione da 0 a 48 km/h in 3 secondi per entrambe le varianti. LiveWire stima un'autonomia fino a 85 km, secondo gli standard WMTC, o 117 km a una velocità costante di 32 km/h. Le due batterie rimovibili sono alloggiate sotto il sedile e offrono una capacità complessiva di 3,48 kWh. LiveWire dichiara che è possibile ricaricarle dal 20% all'80% in 2 ore da una normale presa di corrente. Il peso di entrambe le due mini moto è di circa 115 kg, batterie incluse.

Prezzi

Basterà la gamma S4 Honcho a risollevare le sorti di LiveWire? È troppo presto per dirlo. Le caratteristiche tecniche di queste due mini moto elettriche le rendono equivalenti a un modello endotermico 125cc. Questo significa che in Europa possono essere guidate con la patente A1.

In Italia si potranno ordinare nel corso dell'estate. I prezzi? 5.899 euro per la LiveWire S4 Honcho e 5.399 euro per la LiveWire S4 Trail. La palla passa adesso al mercato che giudicherà queste due modelli. Nel corso dei prossimi mesi capiremo se LiveWire ha fatto la scelta giusta. Ricordiamo, infine, che la piattaforma S4 Honcho è prodotta da KYMCO.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026