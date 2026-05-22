LiveWire S4 Honcho, le nuove mini moto elettriche stanno arrivando

La produzione delle mini moto partirà tra la primavera e l'estate e saranno offerte in configurazioni Street e Trail, con doppia batteria removibile

Sono state mostrate a EICMA 2025 con la produzione che dovrebbe partire nel corso della primavera anche se pare che potrebbe essere stata spostata all'estate. Stiamo parlano delle nuove LiveWire S4 Honcho, mini-moto elettriche che saranno offerte al pubblico nelle versioni Street e Trail.

LiveWire S4 Honcho

Due versioni e sempre 100% elettriche

LiveWire presenta la S4 Honcho come una mini-moto equivalente a un modello endotermico 125cc, disponibile sia in versione omologata per un utilizzo stradale e sia in una versione specifica per il solo off-road. Tecnicamente parlando, la S4 Honcho Street è una mini moto elettrica in stile naked costruita attorno a un telaio tubolare a vista che utilizza il vano batteria come elemento strutturale. Il motore è montato sotto il pacco batteria e aziona la ruota posteriore tramite una catena, anziché avere un motore nel mozzo a trasmissione diretta, in modo da offrire una ''sensazione di guida più tradizionale'' secondo quanto racconta l'azienda.

LiveWire S4 Honcho

Modello che dispone poi di sospensioni tarate per l'uso stradale con una forcella telescopica e un monoammortizzatore. Ci sono poi pneumatici stradali, cerchi da 12 pollici e un impianto frenante con dischi sia davanti e sia dietro. L'altezza della sella è dichiarata a 77,6 cm e la moto è dotata di manubrio ribassato e un impianto d'illuminazione a LED. In breve, la versione Street è idonea per la patente A1.

Passiamo alla versione Trail che adotta lo stesso telaio, freni e propulsore della Street, ma opta per una maggiore altezza da terra, sospensioni più alte e pneumatici tassellati più adatti all'utilizzo in off-road. Non ci sono faro anteriore, fanale posteriore o indicatori di direzione. Una mini moto, dunque, che nasce per essere utilizzata solo sulle strade sterrate. In ogni caso, entrambe le versioni si basano sulla nuova piattaforma LiveWire S4 e sono dotate di due batterie rimovibili alloggiate sotto la sella. L'autonomia stimata è di circa 160 km e la velocità massima è di 85 km/h.

LiveWire S4 Honcho

Mancano ancora molti dettagli

Una completa ed esaustiva scheda tecnica ancora non c'è. Per quella bisognerà attendere l'inizio della produzione e il lancio ufficiale sul mercato. Non sappiamo ancora nulla sui prezzi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026