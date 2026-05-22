LiveWire S4 Honcho, le nuove mini moto elettriche stanno arrivando

Sono state mostrate a EICMA 2025 con la produzione che dovrebbe partire nel corso della primavera anche se pare che potrebbe essere stata spostata all'estate. Stiamo parlano delle nuove LiveWire S4 Honcho, mini-moto elettriche che saranno offerte al pubblico nelle versioni Street e Trail.
Due versioni e sempre 100% elettriche
LiveWire presenta la S4 Honcho come una mini-moto equivalente a un modello endotermico 125cc, disponibile sia in versione omologata per un utilizzo stradale e sia in una versione specifica per il solo off-road. Tecnicamente parlando, la S4 Honcho Street è una mini moto elettrica in stile naked costruita attorno a un telaio tubolare a vista che utilizza il vano batteria come elemento strutturale. Il motore è montato sotto il pacco batteria e aziona la ruota posteriore tramite una catena, anziché avere un motore nel mozzo a trasmissione diretta, in modo da offrire una ''sensazione di guida più tradizionale'' secondo quanto racconta l'azienda.
Modello che dispone poi di sospensioni tarate per l'uso stradale con una forcella telescopica e un monoammortizzatore. Ci sono poi pneumatici stradali, cerchi da 12 pollici e un impianto frenante con dischi sia davanti e sia dietro. L'altezza della sella è dichiarata a 77,6 cm e la moto è dotata di manubrio ribassato e un impianto d'illuminazione a LED. In breve, la versione Street è idonea per la patente A1.
Passiamo alla versione Trail che adotta lo stesso telaio, freni e propulsore della Street, ma opta per una maggiore altezza da terra, sospensioni più alte e pneumatici tassellati più adatti all'utilizzo in off-road. Non ci sono faro anteriore, fanale posteriore o indicatori di direzione. Una mini moto, dunque, che nasce per essere utilizzata solo sulle strade sterrate. In ogni caso, entrambe le versioni si basano sulla nuova piattaforma LiveWire S4 e sono dotate di due batterie rimovibili alloggiate sotto la sella. L'autonomia stimata è di circa 160 km e la velocità massima è di 85 km/h.
Mancano ancora molti dettagli
Una completa ed esaustiva scheda tecnica ancora non c'è. Per quella bisognerà attendere l'inizio della produzione e il lancio ufficiale sul mercato. Non sappiamo ancora nulla sui prezzi.
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).