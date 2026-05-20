LiveWire punta sulle moto da cross elettriche e acquisisce Dust Moto

LiveWire è il marchio di Harley-Davidson che si occupa di moto elettriche. Nonostante il calo delle vendite e tanti dubbi, l'azienda punta a voler crescere e per questo ha annunciato di aver acquisito la startup americana di moto da cross elettriche Dust Moto.

LiveWire acquisisce Dust Moto

LiveWire vuole puntare sulle moto da cross elettriche

LiveWire non sembrava certamente un'azienda in piena espansione, anzi... Le vendite sono in calo, la redditività è ancora lontana e il mercato delle moto elettriche è molto difficile, con una crescita molto lenta. Tuttavia, la scelta di acquisire Dust Moto ha perfettamente senso proprio in virtù di voler provare a rilanciarsi. Infatti, le moto da cross elettriche sono probabilmente l'unico segmento del mercato delle moto elettriche che sembra effettivamente trovare consensi tra i consumatori. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce LiveWire.

L'azienda infatti, nel suo comunicato, afferma di voler andare oltre le sole moto elettriche stradali per rivolgersi al mercato in rapida crescita delle moto da cross elettriche, trainato da motociclisti alla ricerca di coppia e prestazioni eccezionali, con i vantaggi aggiuntivi di rumorosità ridotta e di minore manutenzione.

LiveWire acquisisce Dust Moto

Il piano di LiveWire

Che succede adesso? L'azienda fa sapere che porterà avanti la piattaforma di moto da cross elettriche di Dust verso la produzione. L'obiettivo è quindi di portare il progetto alla produzione utilizzando le risorse ingegneristiche, le capacità produttive e la rete di concessionari di LiveWire. Nella seconda metà del 2026 saranno condivise maggiori informazioni. A quel punto capiremo qualcosa di più sulle novità in arrivo. Possiamo quindi attenderci che entro la fine dell'anno sia annunciata la prima moto da cross elettrica a marchio LiveWire.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026