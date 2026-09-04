Harley-Davidson Sprint 440: confermata la nuova entry-level (senza V-Twin)

Le ultime pratiche di omologazione depositate presso il governo australiano hanno confermato ufficialmente l'arrivo della nuova Harley-Davidson Sprint 440, identificata nei documenti di registrazione con il codice SP440 e facente parte della nuova piattaforma SP1. Un tassello importante per la gamma 2027 del marchio americano, pensato per avvicinare una clientela giovane o chi cerca semplicemente una moto di sostanza per l'uso quotidiano.

Harley Davidson Sprint 440, rendering non ufficiale generato con A.I.

Origine indiana e motore raffreddato ad olio

La nuova Sprint nasce sulla base meccanica della Harley-Davidson X440, modello sviluppato per il mercato indiano e prodotto in partnership con il colosso Hero MotoCorp. Le prime indicazioni sulla sua nascita risalivano a maggio, quando l'amministratore delegato Artie Starrs aveva mostrato una bozza del piano strategico contenente la sagoma della moto.

L'elemento dirimente riguarda il propulsore: si tratta di un monocilindrico raffreddato ad olio, dettaglio che esclude qualsiasi condivisione tecnica con le altre due piccole della gamma, le X350 e X500 prodotte in Cina da Qianjiang e dotate di raffreddamento a liquido.

Harley Davidson Sprint 440, il bozzetto ufficiale

Silhouette da Sportster e dati tecnici

Dal punto di vista della ciclistica, la SP440 Sprint sfrutta un telaio a traliccio in acciaio concettualmente derivato da quello della X440, ma rivisto nell'impostazione di guida per richiamare lo stile del marchio. Se la versione venduta in India si presenta come una classica roadster da città, la Sprint adotta una silhouette che guarda da vicino alle proporzioni e alla postura della storica Sportster.

Guardando alla scheda tecnica, i numeri ereditati dal motore sviluppato con Hero tracciano un quadro molto chiaro. Il monocilindrico sviluppa una potenza massima di 27 CV (20,1 kW) e una coppia di 38 Nm, a fronte di un peso complessivo di circa 194 kg. Non parliamo di cifre da capogiro, ma di valori adeguati a garantire una guida disinvolta nel traffico e costi di gestione contenuti.

Harley Davidson Spoortster Iron 883 - Foto di Alek Kirstein CC BY-SA 2.0

Prezzo e posizionamento sul mercato

Resta da capire come la Casa gestirà il posizionamento di prezzo e la distribuzione internazionale. Negli Stati Uniti l'obiettivo dichiarato è quello di contenere il listino sotto la soglia dei 10.000 dollari, anche se nelle fasi iniziali di sviluppo si puntava addirittura a un prezzo d'attacco vicino ai 6.000 dollari.

La comparsa dei documenti di omologazione in Australia dimostra che il modello non rimarrà una prerogativa dei soli mercati emergenti. Sarà interessante osservare come la SP440 convivrà sui mercati globali con le sorelle X350 e X500. Pur avendo una potenza leggermente inferiore rispetto a queste ultime, la Sprint 440 potrebbe puntare forte sul valore del design e su un'impostazione estetica più fedele alla tradizione di Milwaukee per conquistare chi desidera accostarsi al brand senza affrontare il listino delle grandi cruiser.

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