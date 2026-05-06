Harley-Davidson farà rivivere la Sportster 883

Harley-Davidson negli ultimi anni ha cambiato più volte direzione nel tentativo di ritrovare la redditività di un tempo. Adesso, l'attuale CEO Artie Starrs ha anticipato alcune novità che fanno parte del piano ''Back to the Bricks''. In particolare, l'azienda sta lavorando al ritorno della Sportster, con l'obiettivo di attrarre clienti più giovani e quelli che cercano una moto Harley-Davidson più accessibile dal punto di vista economico.

La nuova strategia di Harley-Davidson

Gli ultimi CEO hanno provato a seguire strade differenti per risolvere i problemi del marchio. Nel 2018, Matt Levatich con la sua strategia ''More Roads to Harley-Davidson'' puntava ad ampliare gli orizzonti di Harley con una gamma di modelli più ampia, che includesse moto adventure, streetfighter e modelli elettrici, con la possibilità di introdurre in futuro pure moto sportive. Strategia che poi fu ribaltata da Jochen Zeitz che arrivò nel 2020. Molte delle idee della gestione precedente furono cancellate e il nuovo CEO puntò con decisione sul mercato chiave del marchio, quello delle cruiser, e in particolare sul segmento di fascia alta, con le sue strategie ''Rewire'' e ''Hardwire''. L'obiettivo alla base di questo piano era quello di massimizzare i margini di profitto per ogni moto venduta e di accontentare i tradizionali acquirenti di Harley.

Adesso è il turno di Artie Starrs con il suo piano ''Back to the Bricks''. L'idea è sempre quella di rivolgersi ai clienti Harley tradizionali, ma puntando anche ad attrarre motociclisti nuovi con budget più ridotto, invece che puntare sulla fascia premium. L'idea è semplice ed è quella che ci sarebbero molte persone che vorrebbero acquistare una Harley-Davidson ma che non hanno il budget per acquistare uno dei modelli della gamma odierna.

Harley-Davidson nuovi modelli

La Sportster tornerà nel 2027

Tra le novità in arrivo, sono previsti due nuovi modelli chiave per la nuova strategia. Il primo è la Sprint, che diventerà la Harley più economica, almeno sul mercato statunitense, con un prezzo ben al di sotto dei 10.000 dollari. C'è poi il ritorno della Sportster con motore Evolution raffreddato ad aria, eliminata dalla gamma nel 2022.

Parlando proprio della nuova Sportster, Starrs ha confermato che utilizzerà un motore da 883 cc. Harley-Davidson punta a un prezzo di circa 10.000 dollari. Harley-Davidson ha prodotto diverse Sportster nel corso degli anni e l'immagine teaser del nuovo modello riprende diversi dettagli familiari. Il motore bicilindrico a V di 45° sembra molto simile al precedente motore Evolution, così come l'airbox, che appare identico a quello utilizzato sulla Iron 883. La posizione del manubrio e dei comandi a pedale è simile a quella della Iron 883, ma il nuovo modello presenta una sella biposto con un'altezza che sembra essere inferiore. Mancano ovviamente i dettagli tecnici che scopriremo nel corso dei prossimi mesi dato che questo modello dovrebbe debuttare nel 2027.

Fonte: Cycle World

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026