Jeep, partnership con Harley-Davidson per il 2026: si parte dall'European Spring Rally

Jeep e Harley-Davidson hanno annunciato di aver siglato una nuova partnership in Europa per il 2026. Nel corso dell'anno, i due marchi parteciperanno a numerosi incontri in tutta Europa. Ad esempio, saranno presenti all’European Spring Rally di Senigallia, dal 30 aprile al 3 maggio, evento che darà ufficialmente il via alla stagione motociclistica 2026. Il calendario degli incontri è comunque già fitto e include le seguenti tappe oltre a quella di Senigallia.

l’Harley Owners Group Rally a Cascais (Portogallo), dal 18 al 21 giugno

l’European Bike Week a Faaker See (Austria), dall’8 al 13 settembre

l’International Ladies Of Harley a Pescara, il 3 ottobre e

l’HOG Winter Meeting a Genova, il 28 novembre

Ma è solo l'inizio in quanto nel corso dell'anno si terranno altri appuntamenti congiunti. Tutti questi eventi sono promossi dagli Harley Owners Group insieme alla Jeep Community. Saranno inoltre comunicati sui social media e supportati dai due marchi in collaborazione con la rete dei concessionari.

Jeep partnership con Harley-Davidson

Jeep Compass protagonista

In termini molto pratici, a seguito di questa partnership Jeep sarà presente a tutti gli eventi con la nuova Compass, in particolare ci sarà la nuova Jeep Compass 4xe (elettrica) a trazione integrale. Inoltre, chi parteciperà a questo appuntamenti avrà ovviamente modo di vedere da vicino i nuovi modelli Harley-Davidson. Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europe, su questa partnership ha dichiarato:

Due brand diventati punti di riferimento globali e un’unica anima descrive perfettamente lo spirito di questa collaborazione. Jeep e Harley-Davidson sono più che semplici marche: sono simboli autentici di libertà e avventura. Entrambi parlano a persone che scelgono la propria strada, spinte dal desiderio di esplorare oltre i confini e vivere la vita senza limiti. Che sia su quattro o su due ruote, questa partnership celebra una visione condivisa, fondata su capacità, indipendenza e sul coraggio di andare sempre oltre.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026