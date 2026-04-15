Resta impantanato con la Jeep, prova a liberarsi e incendia una foresta

Non capita a tutti, ma c'è chi nel weekend non sa proprio resistere alla voglia di andare a scorrazzare con la Jeep sullo sterrato, poi infilare le ridotte e cercare il limite del proprio fuoristrada. Non sempre, però, tutto fila per il verso giusto: quello che è successo in Florida è il perfetto manuale di ''cosa non fare'' se non vuoi trasformare una giornata nel fango in un disastro ambientale.

Quando lo scarico diventa un lanciafiamme

Testate americane hanno raccontato, in settimana, la vicenda del proprietario di una Jeep Wrangler JK che, immerso nella bellezza della Ocala National Forest, sembra essersi fatto prendere la mano con un passaggio un po’ troppo tecnico. E si è piantato.

Secondo quanto riportano le fonti, il problema è che sotto la pancia del ''ferro'' non c'era del fango rinfrescante, ma una distesa di erba alta e decisamente secca. Erba che gli 800 gradi e oltre del catalizzatore avrebbero incendiato.

Poi, come sempre, da cosa nasce cosa e quel po' di erba secca avrebbe scatenato un incendio che ha letteralmente divorato la Jeep e oltre 8 ettari di foresta incontaminata (che per i canoni americani, a dirla tutta, non sono poi così tanti).

Florida, la Jeep impantanata che avrebbe incendiato la foresta

Un disastro chiamato ''Grassy Pond''

I vigili del fuoco e i servizi forestali hanno dovuto combattere tutta la notte dell'11 aprile per domare quello che è stato ribattezzato il ''Grassy Pond fire''. Le immagini che arrivano dai soccorritori sono spaventose: della Wrangler non è rimasto che uno scheletro annerito e intorno a lei il vuoto, con la vegetazione incenerita.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma resta un dubbio sulle reali cause dell'incidente. Com'è possibile che ci fosse erba secca sotto una Jeep impantanata nel fango? Non pare anche a te un controsenso?

Non pare anche a te più probabile che a incendiarsi sia stata la Jeep, magari per una perdita di benzina, e dal rogo dell'auto - magari anche dall'esplosione del serbatoio - le fiamme abbiano attecchito sulla vegetazione circostante? Attendiamo gli sviluppi delle indagini per scoprire cosa sia accaduto davvero. E magari chi fosse alla guida della Jeep.

Fonte:TheDrive

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/04/2026