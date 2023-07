Come perdere la batteria per strada. Il video dalla Cina

In Cina un’auto elettrica predisposta per il battery swap - ovvero, la sostituzione automatizzata degli accumulatori - (qui il nostro approfondimento) sembra aver perso per strada il suo prezioso pacco batterie proprio mentre stava viaggiando su una strada pubblica. Nonostante in Europa il battery swap per veicoli elettrici non abbia ancora preso piede, in Cina, tale soluzione è già piuttosto diffusa. Fra i pionieri del battery swap c’è proprio la cinese NIO, che in patria sta puntando davvero tantissimo su questo sistema di “sostituzione” veloce.

BATTERIE INTERSCAMBIABILI Con le sue 1.500 stazioni di sostituzione della batteria sparse per la Cina, a oggi NIO ha effettuato qualcosa come 22 milioni di cicli swap. L’incidente ripreso in video mostra però quanto sia importante che questo processo, che sfrutta l’intercambiabilità delle batterie, venga effettuato nella maniera più sicura possibile, facendo massima attenzione al fissaggio del pacco batterie al telaio dell’auto.

La batteria persa per strada da Cao Cao 60

SOSTITUZIONE TROPPO RAPIDA? Secondo le prime indiscrezioni l’auto coinvolta nell’incidente dovrebbe essere un Cao Cao 60 un veicolo elettrico pensato per lo sharing. Cao Cao Auto è una società del Gruppo Geely, il quale a sua volta possiede i marchi Volvo e Polestar. L’incidente sarebbe avvenuto nei dintorni di Chengdu, nella provincia del Sichuan. Stando alle prime ricostruzioni, pare che dopo aver perso la batteria l’auto abbia continuato la sua corsa per diversi metri prima di arrestarsi completamente. Il produttore aveva precedentemente dichiarato che Cao Cao 60 poteva eseguire un battery swap in meno di 60 secondi (circa 3 volte più veloce rispetto a NIO). Lasciatemelo dire, certe volte chi va piano va sano e va lontano…

