Bashan Hardtail 1200, ecco la cruiser cinese con motore (quasi) Harley-Davidson

Costruita attorno a un clone dello storico Evolution di Milwaukee, pesa 245 kg e ha 60 CV

Bashan Hardtail 1200 - Secondo la testata australiana AMCN, un’altra interessante cruiser cinese si sta affacciando sul mercato. Il marchio Bashan esiste da un paio di decenni ed è noto in Asia per la produzione di moto monocilindriche di piccola cilindrata, ma la sua ultima richiesta di omologazione mostra qualcosa di completamente diverso: una bobber costruita attorno al V-Twin di 1.200 cc prodotto da Shineray, clone del mitico Evolution di Harley-Davidson (il motore delle Sportster, per capirci).

Shineray, che possiede SWM, ha lanciato questo motore poco dopo che Harley-Davidson ha rimosso la Sportster 1200 dalla sua gamma. È visivamente molto simile al motore originale col quale condivide alesaggio e corsa (88,9 mm x 96,8 mm), oltre ad avere valori di potenza e coppia simili. Attualmente è montato sulla SWM Stormbreaker V 1200, anch’essa ispirata alla Sportster.

Il documento di omologazione cinese conferma che il motore è quello prodotto da Shineray (quindi non è un clone separato) e indica una potenza massima di circa 60 CV, in linea con quella della Stormbreaker. Prestazioni molto simili a quelle della vecchia Sportster 1200. Il resto della moto è prodotto da Bashan a Chongqing: il peso è di 245 kg e la velocità massima dichiarata è di 120 km/h, più che sufficiente considerando che si tratta di una vera hardtail senza sospensione posteriore, con solo una sella molleggiata e una forcella springer con escursione limitata.

Se la ciclistica è piuttosto tradizionale, ci sono però elementi moderni come i freni a disco anteriori e posteriori con ABS e il faro a LED con luci diurne integrate. Le ruote sono a raggi di 16 pollici con pneumatici vintage su entrambi gli assi.

Se la BS1200-G (questo il nome brevettato) verrà esportata, è probabile che arrivi sui mercati internazionali con un nome diverso, come già accaduto in passato. Potrebbe avere successo? In passato, copie come le repliche della BMW R71 prodotte da Changjiang hanno conquistato una nicchia di appassionati, quindi non è impossibile che una bobber cinese economica con DNA Harley possa attirare interesse.

Foto: AMCN

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