La nuova QJMotor SRK 421 RR mette nel mirino la Kawasaki ZX-4RR

QJMotor continua a crescere e ad ampliare la sua presenza nel segmento delle sportive. Pare che adesso la Kawasaki ZX-4RR abbia una nuova rivale in Cina tra le supersport 400 cc. Già perché sta arrivando la nuova QJMotor SRK 421 RR. Si tratta di un modello che andrà a inserirsi tra la SRK 125 R e la SRK 800 RR. Un nuovo modello che si preannuncia davvero molto interessante viste le sue specifiche tecniche e il confronto con la ZX-4RR non è stato citato a caso.

Design italiano

QJMotor SRK 421 RR

Secondo QJMotor, la nuova SRK 421 RR presenta uno stile originale ispirato ai ''mecha'' e si caratterizza per un frontale piuttosto aggressivo, dotato di una presa d'aria Ram Air che accentua l'aspetto da moto sportiva che vuole essere portata in pista. Nulla è stato lasciato al caso nello sviluppo dell'aerodinamica con una sezione di coda particolarmente scavata per ottimizzare il passaggio dei flussi dell'aria e migliorare così la resistenza aerodinamica. Insomma, una moto che già al primo sguardo invita alla piega. C'è poi un po' di Italia in questa moto dato che il design è stato creato in collaborazione con lo studio italiano C-Creative. SRK 421 RR è dotata di serie di fari anteriori, luci posteriori e indicatori di direzione a LED.

La nuova sportiva adotta un telaio in acciaio e alluminio, mentre la ciclistica è affidata a una forcella telescopica a steli rovesciati completamente regolabile e ammortizzatore posteriore multi-link Marzocchi. L'impianto frenante è firmato Brembo, e si compone di pinze radiali a quattro pistoncini che agiscono su doppi dischi anteriori da 300 mm. Al posteriore, invece, troviamo una pinza a due pistoncini e un disco singolo da 240 mm. Ovviamente è presente l'ABS. La SRK 421 RR è disponibile in tre colori: nero, bianco o rosso/argento.

Parlando invece dell'elettronica, la piccola sportiva può contare sul controllo di trazione e sulle modalità di guida Normal e Sport. C'è poi uno schermo TFT da 7 pollici per la strumentazione che offre anche la connettività dello smartphone e il mirroring del navigatore.

Motore 4 cilindri

QJMotor SRK 421 RR

Il cuore pulsante della nuova QJMotor SRK 421 RR è un motore 4 cilindri in linea da 421 cc in grado di erogare 57 kW (77 CV) a 14.000 giri al minuto e una coppia massima di 39 Nm a 13.000 giri al minuto. Numeri che sono molto simili a quelli della Kawasaki ZX-4RR con cui la SRK 421 RR va naturalmente a confrontarsi. Il serbatoio offre una capacità di 16,5 litri, mentre il peso è di 185 kg.

Prezzi

QJMotor SRK 421 RR

QJMotor SRK 421 RR è già disponibile in alcuni mercati europei come in Austria, Regno Unito e Germania dove costa, ad esempio, 7.999 euro. Sarà interessante scoprire se questa sportiva arriverà anche sul mercato italiano.

Fonte: Visodown

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026