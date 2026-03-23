Nuova QJMotor SRV 400 VS, la bobber da meno di 5.000 euro per conquistare il mercato europeo

QJMotor amplia la sua gamma i Italia con l'introduzione della nuova SRV 400 VS, una crusier di media di cilindrata proposta ad un prezzo davvero molto interessante. Modello che punta molto sul rapporto contenuti / prezzo offrendo un'alternativa a chi cerca una custom comunque completa con contenuti di buon livello, il tutto a un listino concorrenziale.

Estetica bobber

QJMotor SRV 400 VS

Nuova QJMotor SRV 400 VS propone un look da vera bobber, con serbatoio a goccia da 16 litri, ruote da 16 pollici e un voluminoso doppio scarico sovrapposto, collocato sul lato destro. Oltre a tutto questo, la moto propone un display LCD circolare e luci Full LED. La posizione di guida è stata studiata dall'azienda per garantire comfort anche nei viaggi più impegnativi. Infatti, troviamo una sella ben imbottita e una triangolazione ergonomica.

Motore e ciclistica

QJMotor SRV 400 VS

Il cuore pulsante della QJMotor SRV 400 VS è un motore bicilindrico a V di 385 cc, raffreddato a liquido, in grado di arrivare a erogare 34 CV a 9.000 giri al minuto e una coppia di 35 Nm a 5.000 giri al minuto. L'unità è omologata Euro 5+ ed è stata messa a punto per offrire un'erogazione fluida, ideale sia per la guida in città e sia per affrontare i percorsi extraurbani. Cambio a 6 marce e frizione antisaltellamento. Numeri che complessivamente permettono di poter guidare la moto anche con patente A2.

La nuova proposta di QJMotor può contare su di una ciclistica che prevede all'anteriore una forcella a steli rovesciati e al posteriore un doppio ammortizzatore che lavora in sinergia con il forcellone. L'impianto frenante prevede invece all’anteriore un disco singolo da 300 mm e al posteriore da 240 mm. C'è inoltre un ABS a doppio canale. Peso a secco di 168 kg e peso in ordine di marcia pari a 184 kg. L'altezza da sella è di 720 mm.

Prezzo

QJMotor SRV 400 VS

Nuova QJMotor SRV 400 VS sta arrivando presso le concessionarie QJMotor in Italia. Due le colorazioni disponibili: Matt Grey e Shiny Black. Il prezzo? 4.890 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026