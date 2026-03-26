Moto novità 2026

Harley-Davidson presenterà le novità 2026 all'European Spring Rally a Senigallia

Avatar di Filippo Vendrame, il 26/03/26

1 ora fa - Dal 30 aprile al 3 maggio Senigallia ospita l’European Spring Rally

Harley-Davidson presenterà diverse novità della sua gamma 2026 al prossimo European Spring Rally

Harley-Davidson si sta preparando per l'inizio del suo nuovo European Spring Rally, che si terrà in Italia nella città di Senigallia dal 30 aprile al 3 maggio (qui potete trovare tutte le informazioni). Trattandosi dell'evento di apertura della stagione 2026 Harley-Davidson per i motociclisti di tutta Europa, l'European Spring Rally offrirà diverse attività e intrattenimento, tra cui il Custom Bike Show che si svolgerà esattamente il primo maggio.

Le novità della gamma 2026

Inoltre, in programma c'è anche una parata Harley-Davidson sabato 2 maggio, durante la quale migliaia di motociclette sfileranno per le vie storiche di Senigallia, una vera perla che si trova sulla costa adriatica delle Marche. Il fulcro di questo appuntamento sarà l'Harley-Davidson Expo in cui saranno mostrati i modelli di punta della gamma di moto 2026. Tra i protagonisti, i nuovi modelli Street Glide Limited e Road Glide Limited della gamma Grand American Touring della casa americana. Sarà inoltre esposta anche la moto da turismo adventure Pan America 1250 Limited.

Ovviamente non mancheranno attività di intrattenimento. Musica e spettacoli dal vivo faranno da contorno a questo importante appuntamento dedicati ai clienti del marchio americano. Ricordiamo, infine, che lo Spring Rally è il primo dei tre principali eventi europei per Harley-Davidson nel 2026, e sarà seguito nel corso dell'anno dall'HOG Rally a Cascais, in Portogallo, e dalla H-D European Bike Week a Faaker See, in Austria.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026
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